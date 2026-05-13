Операцію США проти Ірану можуть назвати "Кувалда", - ЗМІ

У Пентагоні розглядають можливість зміни назви військової операції США проти Ірану

У Пентагоні розглядають можливість зміни назви військової операції США проти Ірану у разі зриву перемир’я.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі NBC News із посиланням на джерела.

Ймовірною новою назвою операції може стати "Sledgehammer", що перекладається як "Кувалда".

Можлива зміна назви операції

За даними джерел, у Вашингтоні не виключають, що режим припинення вогню між США та Іраном може зірватися. У такому випадку бойові дії можуть перейти у фазу нової ескалації.

Наразі операція США має назву "Epic Fury". Раніше після ударів по іранських ядерних об’єктах використовувалася назва "Operation Midnight Hammer".

Зміна назви, за інформацією журналістів, може мати не лише символічне значення. Можлива зміна назви може мати юридичне та політичне значення.

Зокрема, це стосується повноважень адміністрації США щодо ведення бойових дій без окремого погодження з Конгресом.

Напруження навколо перемир’я

На тлі нестабільної ситуації США продовжують зміцнювати свою військову присутність на Близькому Сході. Йдеться про перекидання систем протиповітряної оборони та авіації.

У разі зриву домовленостей Іран заявляє про готовність активізувати свою ядерну програму, що викликає занепокоєння у Вашингтоні.

Також у США розглядають варіанти можливих дій у стратегічно важливих районах, зокрема в районі Ормузької протоки.

це ж було вже
13.05.2026 01:22 Відповісти
Витратить США на Іран весь свій запас ракет і бомб, тоді і залишиться лише "Кувалда".
13.05.2026 01:36 Відповісти
Правильніше "Куколда".
показати весь коментар
13.05.2026 05:48 Відповісти
«Щиро запрошуємо до супермаркету MAGA у зв'язку зі збільшенням асортименту гівна:
■ "Operation Midnight Hammer"
■ "Epic Fury"
■ "Sledgehammer"
Це поки що не так багато як нам хочеться, але ми працюємо над розширенням лінійки цього продукту».
13.05.2026 02:12 Відповісти
Ще буде "Pneumatichammer". Пару років псувати повітря там є кому.
13.05.2026 03:31 Відповісти
Ви забули "Operation Midnight LadyMAGA"! Оце точно буде перемога так перемога.
13.05.2026 03:54 Відповісти
13.05.2026 07:50 Відповісти
І ще видати якийсь указ про парад в Тегерані, ну типу там дозволяємо.
13.05.2026 01:29 Відповісти
Гумова, як у цЫрку
13.05.2026 01:30 Відповісти
Прикольний був серіал...
13.05.2026 01:31 Відповісти
13.05.2026 01:36 Відповісти
Последняя военная операция трамбона будет называться "Лебединое озеро"
13.05.2026 01:52 Відповісти
Може Кеннеді 3.0(два кенеді пройшли успішно)
13.05.2026 06:57 Відповісти
У театрі Форда?
13.05.2026 08:43 Відповісти
Краще назвіть: "2 см*, "3.14 ", "5:30 pm", "6-7", "69", "200", "404", "911"...
13.05.2026 02:52 Відповісти
Вони оцим персонажем надихалися?

13.05.2026 04:36 Відповісти
Краще назвати "Довбо...б" !
13.05.2026 05:37 Відповісти
Да назовите хоть - " Хрен в заду". Только, потом историкам продеться разбираться. Чей хрен. и у кого в заду.
13.05.2026 05:42 Відповісти
13.05.2026 05:48 Відповісти
випередив
13.05.2026 07:19 Відповісти
Якби операцію придумали поляки,то вона б називалась-вєлькій млотек,або млот ковальські.
13.05.2026 06:34 Відповісти
Згадується класик: а вы, друзья, как ни садитесь, а в музыканты не годитесь.
13.05.2026 06:34 Відповісти
Може краще: импотенція?
13.05.2026 07:20 Відповісти
По обвислих яйцях трампа
13.05.2026 08:11 Відповісти
Це підтверджує тези про краснова та інших у нас, адже "КУВАЛДА" кац. слово.
13.05.2026 09:08 Відповісти
США, у вас помилочка, правильно буде «Флюгегехаймен»
13.05.2026 09:16 Відповісти
Трумп втратив своє німецьке коріння
(село Кальштадт у німецькій землі Рейнланд-Пфальц) 😂
13.05.2026 09:36 Відповісти
Трамповка
13.05.2026 11:54 Відповісти
 
 