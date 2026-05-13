Операцію США проти Ірану можуть назвати "Кувалда", - ЗМІ

У Пентагоні розглядають можливість зміни назви військової операції США проти Ірану у разі зриву перемир’я.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі NBC News із посиланням на джерела.

Ймовірною новою назвою операції може стати "Sledgehammer", що перекладається як "Кувалда".

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Можлива зміна назви операції

За даними джерел, у Вашингтоні не виключають, що режим припинення вогню між США та Іраном може зірватися. У такому випадку бойові дії можуть перейти у фазу нової ескалації.

Наразі операція США має назву "Epic Fury". Раніше після ударів по іранських ядерних об’єктах використовувалася назва "Operation Midnight Hammer".

Зміна назви, за інформацією журналістів, може мати не лише символічне значення. Можлива зміна назви може мати юридичне та політичне значення.

Зокрема, це стосується повноважень адміністрації США щодо ведення бойових дій без окремого погодження з Конгресом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вартість війни США проти Ірану зросла до 29 млрд

Напруження навколо перемир’я

На тлі нестабільної ситуації США продовжують зміцнювати свою військову присутність на Близькому Сході. Йдеться про перекидання систем протиповітряної оборони та авіації.

У разі зриву домовленостей Іран заявляє про готовність активізувати свою ядерну програму, що викликає занепокоєння у Вашингтоні.

Також у США розглядають варіанти можливих дій у стратегічно важливих районах, зокрема в районі Ормузької протоки.

Читайте: Бракує фарби через війну з Іраном: Відомий японський виробник чипсів переходить на чорно-білу упаковку