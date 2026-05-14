Китайские фирмы планируют тайные поставки оружия в Иран, - NYT

Китайские компании и иранские чиновники обсуждали схемы поставок вооружения через третьи страны с целью сокрытия его происхождения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times со ссылкой на данные американской разведки.

Визит президента США Дональда Трампа в Пекин проходит в сложном международном контексте, где ключевыми темами становятся отношения Китая с Ираном, ситуация с безопасностью на Ближнем Востоке и стратегическое соперничество великих держав.

Вашингтон обеспокоен возможными каналами поддержки Ирана

По данным разведки, которые приводятся в западных СМИ, американская сторона рассматривает риски косвенной поддержки Ирана со стороны Китая, в частности через поставки компонентов двойного назначения - полупроводников, датчиков и электронных систем, которые могут использоваться в производстве дронов и ракет.

Также в США выражают обеспокоенность возможными схемами обхода ограничений через третьи страны, включая транзит военных грузов через африканские государства, хотя официального подтверждения таких поставок вооружений пока нет.

Энергетический фактор и дипломатическое давление

Отдельно подчеркивается роль энергетического сотрудничества между Пекином и Тегераном: Китай остается одним из главных покупателей иранской нефти, что формирует дополнительную зависимость в отношениях двух стран.

На этом фоне администрация США пытается усилить дипломатическое давление на Китай с требованием ограничить любые действия, которые могут усилить военный потенциал Ирана. В то же время аналитики отмечают, что будущие договоренности в значительной степени будут зависеть от результатов личных переговоров Трампа и Си Цзиньпина.

