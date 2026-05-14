РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15655 посетителей онлайн
Новости Разговор Трампа и Си Цзиньпина
3 586 36

Трамп и Си Цзиньпин провели переговоры: США и Китай должны быть партнерами

Трамп провел переговоры с Си Цзиньпином: что известно?

Президент США Дональд Трамп провел переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Си Цзиньпин в начале встречи заявил, что США и Китай должны быть не соперниками, а партнерами.

"Обе страны выигрывают от сотрудничества и проигрывают от конфронтации", - сказал он.

трамп,цзиньпин

Читайте также: В Сенате США снова провалили попытку ограничить полномочия Трампа в отношении Ирана

В то же время Трамп назвал лидера КНР "великим лидером" 

"Вы - великий лидер. Я говорю это всем. Иногда людям не нравится, когда я это говорю, но это правда. Для меня честь быть вашим другом, и отношения между Китаем и США станут лучше, чем когда-либо прежде", - отметил лидер США.

Си Цзиньпин сказал Трампу, что "тайваньский вопрос" является важнейшим в китайско-американских отношениях.

"Если этот вопрос не будет рассмотрен должным образом, две страны могут столкнуться или даже вступить в конфликт, что поставит все китайско-американские отношения в крайне опасную ситуацию", - пояснил он.

Читайте также: Трамп заявил, что примет Си Цзиньпина в Белом доме в конце года

По данным СМИ, встреча уже завершилась.

Трамп начал визит в Пекин 13 мая. Это первый визит лидера США в Китай за почти 9 лет.

В последний раз Трамп посещал Китай в ноябре 2017 года во время своего первого срока.

Читайте: Китайские фирмы планируют тайные поставки оружия в Иран, - NYT

Автор: 

Китай (3350) США (29394) Си Цзиньпин (374) Трамп Дональд (8112)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
"Китай тепер впевнено протистоїть Трампу з багатьох ключових питань, серед яких санкції, війна в Ірані, контроль над технологіями та рідкісноземельними металами", - зазначають експерти CSIS.

Більше того, Трамп своїми указами послабив позиції Америки в конкуренції з Китаєм за світове панування, вважає директор Chatham House Бронвен Меддокс.

"Китайське керівництво і мріяти не могло про те, що Трамп зробив для Китаю після повернення до Білого дому, - пише вона. - Він скасував субсидії Джо Байдена, що дозволило Китаю зміцнити лідерство у "чистих" технологіях. Він обклав митами союзників США, зокрема В'єтнам та Індію, підштовхнувши їх до зближення з Пекіном. Він підірвав авторитет НАТО і став на бік Росії у її війні з Україною. А тепер він загруз у війні з Іраном".
показать весь комментарий
14.05.2026 08:55 Ответить
+5
він щє до пельменя заїде...
показать весь комментарий
14.05.2026 08:55 Ответить
+4
Забавляє як Тромб підлизує Сі, і навіть не обзиває його а називає великим лідером. Кого ще Тромб називав великим лідером крім себе. Це тому що Сі не прогнувся під Тромба, як європейці. Тромб як і Ху'йло поважає тільки силу. При цьому не дивлячись як Тромб підлизується, Сі відкрито продовжує заявляти що претендує на Тайвань, Так що гамериці потрібно готуватись до ще однієї війни. Цікаво як гамерика без НАТО воюватиме з Китаєм якщо вона обісралась даже в ірані
показать весь комментарий
14.05.2026 08:58 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
BBC

Як з'ясувалося після повернення Трампа до Білого дому рік тому, Китай також має козирі в протистоянні зі США. Торгову війну Трамп програв, настроїти Китай проти Росії та Ірану не зміг, а його власні передвиборчі обіцянки стримати технологічний та військовий розвиток Китаю розбилися об сувору реальність.

У результаті ні Китай, ні США більше не можуть диктувати одне одному умови, проте ніхто не готовий поки що й ставити ультиматуми. Тому нинішній візит буде в кращому разі прелюдією до наступних зустрічей Сі та Трампа - лише на найближчий рік іх заплановано щонайменше ще три.
показать весь комментарий
14.05.2026 08:48 Ответить
"Не варто покладати великих сподівань на саміт Трампа та Сі, - попереджає Джонатан Цзін, колишній аналітик китайського департаменту ЦРУ, а нині дослідник американського Brookings Institution. - Після зустрічі лідерів у листопаді минулого року відносини стабілізувалися, але їх характеризує швидше відсутність конфліктів, ніж наявність будь-якого конструктивного порядку денного".
показать весь комментарий
14.05.2026 08:52 Ответить
"Китай тепер впевнено протистоїть Трампу з багатьох ключових питань, серед яких санкції, війна в Ірані, контроль над технологіями та рідкісноземельними металами", - зазначають експерти CSIS.

Більше того, Трамп своїми указами послабив позиції Америки в конкуренції з Китаєм за світове панування, вважає директор Chatham House Бронвен Меддокс.

"Китайське керівництво і мріяти не могло про те, що Трамп зробив для Китаю після повернення до Білого дому, - пише вона. - Він скасував субсидії Джо Байдена, що дозволило Китаю зміцнити лідерство у "чистих" технологіях. Він обклав митами союзників США, зокрема В'єтнам та Індію, підштовхнувши їх до зближення з Пекіном. Він підірвав авторитет НАТО і став на бік Росії у її війні з Україною. А тепер він загруз у війні з Іраном".
показать весь комментарий
14.05.2026 08:55 Ответить
Oчікувати проривів не варто - недовіра надто висока, проблем у світі не поменшало, а впевненість Китаю в тому, що Америка стримає дані Трампом обіцянки, залишає бажати кращого. По-перше, тому що Трамп не вічний, а по-друге, вже у листопаді вибори до Конгресу можуть змінити розклад сил в Америці.

Повернення демократів до влади не обіцяє Китаю нічого доброго. Президент-демократ Джо Байден жодного разу не з'їздив до Китаю і загалом проводив політику стримування щодо другої найбільшої економіки світу.
показать весь комментарий
14.05.2026 08:57 Ответить
Класичний приклад "ППР" - "посиділи, потринділи, розійшлись"...
показать весь комментарий
14.05.2026 09:00 Ответить
Не согласен. Если договорились, нас ждут "интересные интересности".
показать весь комментарий
14.05.2026 09:14 Ответить
Ніхто ні до чого, не "договорився"... Китайці залишились "при своїх", і Трамп поїхав - "при своєму"...
США повторили помилку СРСР, 30-х років. СРСР "відгодував своїми ресурсами Німеччину, і привів до влади Гітлера, щоб, скориставшись ним, підім'ять під себе, Європу. В результаті насилу врятувався від розгрому.
А США, бажаючи отримать домінування у Євразійському регіоні, підтримали Китай, у його протистоянні з СРСР, наситили його технологіями, і тепер отримали "геополітичного противника", який переважає США, як по населенню (тобто, по мобресурсу), так і по армії, виробничим силам, та розвитку технологій...
показать весь комментарий
14.05.2026 09:31 Ответить
Есть информация? Или, так, потрындеть?
показать весь комментарий
14.05.2026 09:34 Ответить
Ну - як тобі сказать... Звичайний "аналіз подій", за півстоліття... Я ж, ще пам'ятаю, (хоч і малим був), ще події Даманського, та Жаланашколя... А потім, після отримання вищої освіти, навчився аналізувать події, в історичній динаміці...
показать весь комментарий
14.05.2026 09:42 Ответить
А, не учили, что эволюция не линейно происходит? Даманский, ооо, и что стычка на границе двух полков? У тебя в 1980 году был, мобильный? ИИ был, который все наши висшеие образования заткнет за пояс ( правда контекст, ИИ так и не научился анализировать)
показать весь комментарий
14.05.2026 09:48 Ответить
Слухай! У тебе є якісь конкретні заперечення? Викладай... Але АРГУМЕНТОВАНО... А не "наздогад буряків"...
показать весь комментарий
14.05.2026 10:14 Ответить
Отлично! Новые сверх державы. Потом передел мира, не угодных под " шконку", и некоторое время благоденствия для остальных, пока сверхдержавы не начнут бодаться между собой.
показать весь комментарий
14.05.2026 08:56 Ответить
Трамп - весь піздєц - Рубіо під ніком - зустріч вдалася
показать весь комментарий
14.05.2026 08:50 Ответить
він щє до пельменя заїде...
показать весь комментарий
14.05.2026 08:55 Ответить
Ага
показать весь комментарий
14.05.2026 12:47 Ответить
Тайвань надав Україні десятки швидких автівок, пожежних і евакуційних. За це Краснов їх певно покарає
показать весь комментарий
14.05.2026 08:56 Ответить
гудбай тайвань!!!!
гудбай навсегда!!!!
трамп імпєратор міраааааа!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
14.05.2026 08:56 Ответить
Забавляє як Тромб підлизує Сі, і навіть не обзиває його а називає великим лідером. Кого ще Тромб називав великим лідером крім себе. Це тому що Сі не прогнувся під Тромба, як європейці. Тромб як і Ху'йло поважає тільки силу. При цьому не дивлячись як Тромб підлизується, Сі відкрито продовжує заявляти що претендує на Тайвань, Так що гамериці потрібно готуватись до ще однієї війни. Цікаво як гамерика без НАТО воюватиме з Китаєм якщо вона обісралась даже в ірані
показать весь комментарий
14.05.2026 08:58 Ответить
В Ірані вона обісралксь лише у диванних експертів. Війни з Китаєм не буде.
показать весь комментарий
14.05.2026 09:32 Ответить
Ясно що не буде. Якщо засцяли наземної операції проти чалмоносних папуасів, то за Тайвань навіть не рипнуться коли Китай їх окупує.
показать весь комментарий
14.05.2026 10:57 Ответить
Не буде, тому що війна меж Китаєм і США не вигідна нікому. Те саме стосується і міфічного вторгнення на Тайвань.
показать весь комментарий
14.05.2026 10:59 Ответить
А наземна операція в Ірані нічого би корисного не принесла.
показать весь комментарий
14.05.2026 11:12 Ответить
Дєдушка Сі такого придурка ще не бачив.
показать весь комментарий
14.05.2026 09:03 Ответить
Трамп разом з собою возив цілий бізнес-десант
Ілон Маск: Керівник Tesla та SpaceX.Тім Кук: Генеральний директор Apple.Ларрі Фінк: Голова BlackRock.Стівен Шварцман: Голова Blackstone.Келлі Ортберг: Керівник Boeing.Девід Соломон: Генеральний директор Goldman Sachs.Діна Павелл Маккормік: Представниця Meta Platforms.Санджай Мехротра: Керівник Micron Technology.Крістіано Амон: Керівник Qualcomm.Якоб Тайсен: Представник Illumina.Майкл Мібах: Генеральний директор Mastercard.Раян Макінерні: Керівник Visa.Браян Сайкс: Представник Cargill.Джейн Фрейзер: Керівник Citigroup.Чак Роббінс: Керівник Cisco (за іншими даними, міг не взяти участь).Джим Андерсон: Представник Coherent.Г. Лоуренс Калп: Керівник GE Aerospace
Це його козир. Міг ще запропонувати дешеву нафту.
Але Китай цікавить Тайвань, то ж питання, продав Трамп Тайвань чи ні?
показать весь комментарий
14.05.2026 09:09 Ответить
показать весь комментарий
14.05.2026 09:10 Ответить
В Китаі літр бензину 48 гривень , якщо хто не знав
показать весь комментарий
14.05.2026 09:11 Ответить
А ще ковбаса по 2.20 і пломбір за 19 копійок
показать весь комментарий
14.05.2026 10:05 Ответить
Так Ніксон свого часу теж зустрічався і з Мао Дзедуном і з Брєжнєвим.
показать весь комментарий
14.05.2026 09:14 Ответить
Нічого нового: ******* республіканці = китайські комуністи
показать весь комментарий
14.05.2026 09:17 Ответить
З того роя не буде ні..я.
показать весь комментарий
14.05.2026 09:21 Ответить
Юридично Тайвань є територією КНР ,незалежність Тайваню не визнана жодною країною ,і до речі на Тайвані живуть ті ж самі китайці ,що й на континентальному Китаї ,та й війна між ними в 1945-1949 була класичною громадянською війною - умовно червоні ( комуністи ) проти умовно білих(гомінданівці) ,і що саме цікаво гомінданівці вважають комуністів путчистами ,які незаконно захопили владу ,а територію континентального Китаю (теперішню Китайську Народну Республіку) частиною Китайської Республіки (офіційна назва Тайваню )
показать весь комментарий
14.05.2026 09:24 Ответить
І до речі ,до 1945 року острів Тайвань мав назву Формоза і входив до складу Японії ,а китайським він став після того як його зайняли американські війська і передали Китаю.
показать весь комментарий
14.05.2026 09:28 Ответить
Якими? Статевими?
показать весь комментарий
14.05.2026 09:40 Ответить
Трамп після стадії бикування перейшов в режим поступок.
показать весь комментарий
14.05.2026 11:27 Ответить
Терять ему нечего - ***** та Америка..
показать весь комментарий
14.05.2026 12:48 Ответить
Капут Амєріка. Так як Трамп США ніякі вороги не опускали.
показать весь комментарий
14.05.2026 22:54 Ответить
 
 