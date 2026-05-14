Трамп и Си Цзиньпин провели переговоры: США и Китай должны быть партнерами
Президент США Дональд Трамп провел переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.
Подробности
Си Цзиньпин в начале встречи заявил, что США и Китай должны быть не соперниками, а партнерами.
"Обе страны выигрывают от сотрудничества и проигрывают от конфронтации", - сказал он.
В то же время Трамп назвал лидера КНР "великим лидером"
"Вы - великий лидер. Я говорю это всем. Иногда людям не нравится, когда я это говорю, но это правда. Для меня честь быть вашим другом, и отношения между Китаем и США станут лучше, чем когда-либо прежде", - отметил лидер США.
Си Цзиньпин сказал Трампу, что "тайваньский вопрос" является важнейшим в китайско-американских отношениях.
"Если этот вопрос не будет рассмотрен должным образом, две страны могут столкнуться или даже вступить в конфликт, что поставит все китайско-американские отношения в крайне опасную ситуацию", - пояснил он.
По данным СМИ, встреча уже завершилась.
Трамп начал визит в Пекин 13 мая. Это первый визит лидера США в Китай за почти 9 лет.
В последний раз Трамп посещал Китай в ноябре 2017 года во время своего первого срока.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Як з'ясувалося після повернення Трампа до Білого дому рік тому, Китай також має козирі в протистоянні зі США. Торгову війну Трамп програв, настроїти Китай проти Росії та Ірану не зміг, а його власні передвиборчі обіцянки стримати технологічний та військовий розвиток Китаю розбилися об сувору реальність.
У результаті ні Китай, ні США більше не можуть диктувати одне одному умови, проте ніхто не готовий поки що й ставити ультиматуми. Тому нинішній візит буде в кращому разі прелюдією до наступних зустрічей Сі та Трампа - лише на найближчий рік іх заплановано щонайменше ще три.
Більше того, Трамп своїми указами послабив позиції Америки в конкуренції з Китаєм за світове панування, вважає директор Chatham House Бронвен Меддокс.
"Китайське керівництво і мріяти не могло про те, що Трамп зробив для Китаю після повернення до Білого дому, - пише вона. - Він скасував субсидії Джо Байдена, що дозволило Китаю зміцнити лідерство у "чистих" технологіях. Він обклав митами союзників США, зокрема В'єтнам та Індію, підштовхнувши їх до зближення з Пекіном. Він підірвав авторитет НАТО і став на бік Росії у її війні з Україною. А тепер він загруз у війні з Іраном".
Повернення демократів до влади не обіцяє Китаю нічого доброго. Президент-демократ Джо Байден жодного разу не з'їздив до Китаю і загалом проводив політику стримування щодо другої найбільшої економіки світу.
США повторили помилку СРСР, 30-х років. СРСР "відгодував своїми ресурсами Німеччину, і привів до влади Гітлера, щоб, скориставшись ним, підім'ять під себе, Європу. В результаті насилу врятувався від розгрому.
А США, бажаючи отримать домінування у Євразійському регіоні, підтримали Китай, у його протистоянні з СРСР, наситили його технологіями, і тепер отримали "геополітичного противника", який переважає США, як по населенню (тобто, по мобресурсу), так і по армії, виробничим силам, та розвитку технологій...
гудбай навсегда!!!!
трамп імпєратор міраааааа!!!!!!!!!!
Ілон Маск: Керівник Tesla та SpaceX.Тім Кук: Генеральний директор Apple.Ларрі Фінк: Голова BlackRock.Стівен Шварцман: Голова Blackstone.Келлі Ортберг: Керівник Boeing.Девід Соломон: Генеральний директор Goldman Sachs.Діна Павелл Маккормік: Представниця Meta Platforms.Санджай Мехротра: Керівник Micron Technology.Крістіано Амон: Керівник Qualcomm.Якоб Тайсен: Представник Illumina.Майкл Мібах: Генеральний директор Mastercard.Раян Макінерні: Керівник Visa.Браян Сайкс: Представник Cargill.Джейн Фрейзер: Керівник Citigroup.Чак Роббінс: Керівник Cisco (за іншими даними, міг не взяти участь).Джим Андерсон: Представник Coherent.Г. Лоуренс Калп: Керівник GE Aerospace
Це його козир. Міг ще запропонувати дешеву нафту.
Але Китай цікавить Тайвань, то ж питання, продав Трамп Тайвань чи ні?