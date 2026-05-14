Трамп и Си Цзиньпин провели переговоры: США и Китай должны быть партнерами

Президент США Дональд Трамп провел переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Си Цзиньпин в начале встречи заявил, что США и Китай должны быть не соперниками, а партнерами.

"Обе страны выигрывают от сотрудничества и проигрывают от конфронтации", - сказал он.

Читайте также: В Сенате США снова провалили попытку ограничить полномочия Трампа в отношении Ирана

В то же время Трамп назвал лидера КНР "великим лидером"

"Вы - великий лидер. Я говорю это всем. Иногда людям не нравится, когда я это говорю, но это правда. Для меня честь быть вашим другом, и отношения между Китаем и США станут лучше, чем когда-либо прежде", - отметил лидер США.

Си Цзиньпин сказал Трампу, что "тайваньский вопрос" является важнейшим в китайско-американских отношениях.

"Если этот вопрос не будет рассмотрен должным образом, две страны могут столкнуться или даже вступить в конфликт, что поставит все китайско-американские отношения в крайне опасную ситуацию", - пояснил он.

Читайте также: Трамп заявил, что примет Си Цзиньпина в Белом доме в конце года

По данным СМИ, встреча уже завершилась.

Трамп начал визит в Пекин 13 мая. Это первый визит лидера США в Китай за почти 9 лет.

В последний раз Трамп посещал Китай в ноябре 2017 года во время своего первого срока.

Читайте: Китайские фирмы планируют тайные поставки оружия в Иран, - NYT