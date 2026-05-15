Трамп застерігає Тайвань від проголошення незалежності: Хочу, щоб Китай заспокоївся

Президент США Дональд Трамп після дводенного візиту до Китаю та зустрічі зі Сі Цзіньпіном застеріг Тайвань від проголошення незалежності.

Про це він сказав у інтерв’ю Fox News, повідомляє Цензор.НЕТ.

Трамп розповів про свої переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпіном та про те, що вони можуть означати для глобальної безпеки. У президента США запитали, чи може народ Тайваню почуватися у безпеці після зустрічей Трампа з Сі.

"Нічого не змінилося. Скажу так: я не хочу, щоб хтось став незалежним. І, знаєте, нам доведеться проїхати 9 500 миль, щоб воювати. Я не хочу цього. Я хочу, щоб вони заспокоїлися. Я хочу, щоб Китай заспокоївся", - відповів Трамп.

  • Раніше у МЗС Китаю заявили, що Сі виступив із власними попередженнями щодо Тайваню, застерігаючи, що в майбутньому можуть статися "зіткнення і навіть конфлікти" зі США через цей острів.

Трамп не дав чітку відповідь, чи підпише він давно відкладений пакет американської зброї для Тайваню на суму 14 мільярдів доларів. Хоча у Конгресі США попередньо схвалили цей пакет минулого року, Білий дім загальмував його.

"Ми не прагнемо воєн. Якщо залишити все як є, думаю, Китай з цим змириться. Але ми не хочемо, щоб хтось сказав: "Проголосімо незалежність, бо нас підтримують США", - додав лідер США.

Топ коментарі
+38
Зрадив Тайвань.

А в майбутньому скажуть: США зрадила Тайвань ради комуністичного Китаю.
15.05.2026 21:34 Відповісти
+27
Навіщо Тайваню проголошувати незалежність ? Від кого ?
На Тайвані знаходиться законна влада Китайської Республіки 🇹🇼
А в Пекіні - просто сидять комуністи , які захопили владу на материковій його частині
15.05.2026 21:49 Відповісти
+25
Все. Трамп = Нетаньяху = Путін.
15.05.2026 21:33 Відповісти
интересно, есть ли у тайванцев аналог "будапештского меморандума"? если есть - то судя по всему его надо было использовать по прямому назначению в отхожем месте сразу же после 14 года (но сейчас то уж точно, чего зря бумаге пылиться)
16.05.2026 00:31 Відповісти
Я что то не помню помню особой поддержки Тайбэйя в сторону Украины, а как раз наоборот при Байдене дайте оружие нам Украина потом, зато очень хорошо помню как часто всплывала информация, из разных источников, о продаже в тихаря своих чипов рашке, а когда их на этом ловили они даже особо и не оправдывались, типа бизнес.....так что удачи, как говорится, может Китай переключит свое внимание, нам легче будет, меньше рашикам помогать будет, браво Дони
16.05.2026 00:49 Відповісти
А реально - Тайвань для нас інертний
16.05.2026 00:54 Відповісти
Посмотрел в ИИ, аж целых 39 миллионов долларов)))
16.05.2026 01:01 Відповісти
Тайвань ніколи і не вважав себе незалежним! Це байка придумана в сша, щоб понервувати китай.
Тайвань завжди вважав себе китаєм, справжнім КИТАЄМ, а не тою купкою комуняк, які захопили владу у китаї після другої світової....
16.05.2026 02:28 Відповісти
16.05.2026 09:12 Відповісти
А хто буде питати в цього недоумка чи проголосить Тайвань незалежність, чи ні? Це суверенне право народу.
16.05.2026 10:30 Відповісти
