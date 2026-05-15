Трамп застерігає Тайвань від проголошення незалежності: Хочу, щоб Китай заспокоївся
Президент США Дональд Трамп після дводенного візиту до Китаю та зустрічі зі Сі Цзіньпіном застеріг Тайвань від проголошення незалежності.
Про це він сказав у інтерв’ю Fox News, повідомляє Цензор.НЕТ.
Тайвань та Китай
Трамп розповів про свої переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпіном та про те, що вони можуть означати для глобальної безпеки. У президента США запитали, чи може народ Тайваню почуватися у безпеці після зустрічей Трампа з Сі.
"Нічого не змінилося. Скажу так: я не хочу, щоб хтось став незалежним. І, знаєте, нам доведеться проїхати 9 500 миль, щоб воювати. Я не хочу цього. Я хочу, щоб вони заспокоїлися. Я хочу, щоб Китай заспокоївся", - відповів Трамп.
Допомога Тайваню
- Раніше у МЗС Китаю заявили, що Сі виступив із власними попередженнями щодо Тайваню, застерігаючи, що в майбутньому можуть статися "зіткнення і навіть конфлікти" зі США через цей острів.
Трамп не дав чітку відповідь, чи підпише він давно відкладений пакет американської зброї для Тайваню на суму 14 мільярдів доларів. Хоча у Конгресі США попередньо схвалили цей пакет минулого року, Білий дім загальмував його.
"Ми не прагнемо воєн. Якщо залишити все як є, думаю, Китай з цим змириться. Але ми не хочемо, щоб хтось сказав: "Проголосімо незалежність, бо нас підтримують США", - додав лідер США.
Тайвань завжди вважав себе китаєм, справжнім КИТАЄМ, а не тою купкою комуняк, які захопили владу у китаї після другої світової....
