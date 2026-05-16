Новини Китай про війну в Україні
3 065 23

Китай і США заявили про готовність сприяти завершенню війни РФ проти України

Трамп та Сі Цзіньпінь

Глава МЗС Китаю Ван І повідомив, що після переговорів між лідером КНР Сі Цзіньпіном і президентом США Дональдом Трампом обидві сторони висловили зацікавленість у подальших зусиллях, спрямованих на завершення війни Росії проти України.

Про це він розповів брифінгу в п’ятницю, текст якого розповсюдила китайська державна урядова агенція новин "Сіньхуа", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Мирні перемовини 

"І Китай, і США сподіваються на швидке завершення конфлікту та обидва доклали багато зусиль для сприяння мирним переговорам своїм відповідним чином. Складні проблеми не мають простих рішень, і мирні переговори не можуть бути досягнуті за одну ніч. І Китай, і США готові продовжувати спілкування та відігравати конструктивну роль у політичному вирішенні кризи", - сказав Ван І.

За його словами, КНР також наполегливо працює над сприянням мирним переговорам і продовжуватиме відігравати свою роль у просуванні швидкого завершення конфлікту та відновлення миру і на Близькому Сході.

Війна в Ірані

"Китай закликає США та Іран продовжувати вирішувати свої розбіжності та суперечки, включаючи ядерне питання, шляхом переговорів, і виступає за якнайшвидше відновлення Ормузької протоки на основі дотримання режиму припинення вогню. Китай вважає, що фундаментальне вирішення питання протоки полягає в досягненні постійного та всеохоплюючого припинення вогню", - сказав міністр.

Топ коментарі
+8
По-перше, ми не дамо Україні зброю та гроші.. По-друге, ми дамо зброю та гроші РФ, чим посприяємо миру.....
16.05.2026 14:22 Відповісти
+6
Бла-бла-бла-бла-бла... 5й рік.
16.05.2026 14:20 Відповісти
+4
Китай і США (колонія Ізраіля) заявили про готовність допомогати Путіну.
16.05.2026 14:32 Відповісти
Якщо так як з Тайванем....
16.05.2026 14:18 Відповісти
Конгрес США може не схвалити нову допомогу Україні, - республіканець Маст Джерело: https://censor.net/ua/n4003573

Скидається на те
16.05.2026 14:19 Відповісти
Сі вже кинувся - хотя би лоба не розбив - ось путлєр під"їде - охладить його пил
16.05.2026 14:20 Відповісти
"обидві сторони висловили..." брехню !

16.05.2026 16:51 Відповісти
ага. і саме того сі викликає до себе на ковёр *****, щоб, строго так!, наказати тому закінчити війну! ))
16.05.2026 14:22 Відповісти
Ага, спільні зусилля для завершення війни: Китай і буде допомогати росії, а США посилять тиск на Україну та ще зменшать допомогу.
16.05.2026 14:22 Відповісти
"...висловили зацікавленість у подальших зусиллях, спрямованих на завершення війни Росії проти України." Джерело: https://censor.net/ua/n4003576

Тобто, домовились допомогти Пу врешті решт подолати цих "впертих біндєравцов".
16.05.2026 14:22 Відповісти
будуть бомбити нас самі?
16.05.2026 14:23 Відповісти
Рятують рашку,щоб поглинути Тайвань?
16.05.2026 14:24 Відповісти
Знаємо ми ці "сприяння". Краще не треба.
16.05.2026 14:25 Відповісти
поки 24 годинний виродок на посаді ніякого завершення війни не буде
16.05.2026 14:31 Відповісти
"Конгрес США може не схвалити нову допомогу Україні, - республіканець Маст" - вже сприяють...
16.05.2026 14:34 Відповісти
домовились домовлятись.
16.05.2026 14:37 Відповісти
Їхній варіант закінчення війни це капітуляція України.
16.05.2026 14:44 Відповісти
Вже п'ятий рік сприяють завершенню війні. Якщо і далі так сприятимуть, то війна йтиме і десятий рік. Найефективніше посприяють закінченню війни, казав Невзоров, стінки гробу Путіна. І ,Невзоров, мабуть прав.
16.05.2026 14:48 Відповісти
Ви вже п'ятий рік "сприяєте".
16.05.2026 14:49 Відповісти
Дві держави,лише які вони здатні покласти край війні в країні,особливо,якщо ще об'єднають свої зусилля.
16.05.2026 14:58 Відповісти
Дві надпотужні держави світу, але "сприяння миру" у них -- якесь вутле...
16.05.2026 15:06 Відповісти
І Китай, і США сподіваються....ЦЕ СПОДІВАННЯ РАШИСИСТСЬКИХ ПОСІБНИКІВ І СПІВУЧАСНИКІВ ЗНИЩЕННЯ УКРАЇНИ
16.05.2026 15:17 Відповісти
Китай і США...
"Два друга пешехода
В любое время года..."
16.05.2026 18:18 Відповісти
 
 