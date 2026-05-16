Китай і США заявили про готовність сприяти завершенню війни РФ проти України

Глава МЗС Китаю Ван І повідомив, що після переговорів між лідером КНР Сі Цзіньпіном і президентом США Дональдом Трампом обидві сторони висловили зацікавленість у подальших зусиллях, спрямованих на завершення війни Росії проти України.

Про це він розповів брифінгу в п'ятницю, текст якого розповсюдила китайська державна урядова агенція новин "Сіньхуа".

Мирні перемовини

"І Китай, і США сподіваються на швидке завершення конфлікту та обидва доклали багато зусиль для сприяння мирним переговорам своїм відповідним чином. Складні проблеми не мають простих рішень, і мирні переговори не можуть бути досягнуті за одну ніч. І Китай, і США готові продовжувати спілкування та відігравати конструктивну роль у політичному вирішенні кризи", - сказав Ван І.

За його словами, КНР також наполегливо працює над сприянням мирним переговорам і продовжуватиме відігравати свою роль у просуванні швидкого завершення конфлікту та відновлення миру і на Близькому Сході.

Війна в Ірані

"Китай закликає США та Іран продовжувати вирішувати свої розбіжності та суперечки, включаючи ядерне питання, шляхом переговорів, і виступає за якнайшвидше відновлення Ормузької протоки на основі дотримання режиму припинення вогню. Китай вважає, що фундаментальне вирішення питання протоки полягає в досягненні постійного та всеохоплюючого припинення вогню", - сказав міністр.

