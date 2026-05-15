Путін відвідає Китай за кілька днів після Трампа, - South China Morning Post

Російський диктатор Володимир Путін відвідає Пекін 20 травня, за кілька днів після зустрічі Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна.

Про це пише South China Morning Post.

Подробиці

Видання зазначає, що візит навряд чи характеризуватиметься такою ж пишністю, як це було під час поїздки Трампа.

Для Китаю це буде першим випадком, коли КНР прийме лідерів двох держав в одному місяці, не враховуючи багатосторонні зустрічі.

На думку ЗМІ, це відображає зусилля Китаю щодо налагодження зв’язків зі США та РФ.

Що передувало?

Раніше повідомлялось, що Дональд Трамп та Сі Цзіньпін провели зустріч.

У МЗС України сподіваються, що США і Китай мають змусити Росію припинити війну.

У МЗС Китаю заявили, що Сі Цзіньпін і Трамп обговорювали, зокрема, війну в Україні.

