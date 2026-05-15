Путін відвідає Китай за кілька днів після Трампа, - South China Morning Post

Путін вирушить до Китаю після Трампа: що відомо?

Російський диктатор Володимир Путін відвідає Пекін 20 травня, за кілька днів після зустрічі Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна.

Про це пише South China Morning Post, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Видання зазначає, що візит навряд чи характеризуватиметься такою ж пишністю, як це було під час поїздки Трампа.

Для Китаю це буде першим випадком, коли КНР прийме лідерів двох держав в одному місяці, не враховуючи багатосторонні зустрічі.

На думку ЗМІ, це відображає зусилля Китаю щодо налагодження зв’язків зі США та РФ.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялось, що Дональд Трамп та Сі Цзіньпін провели зустріч.
  • У МЗС України сподіваються, що США і Китай мають змусити Росію припинити війну.
  • У МЗС Китаю заявили, що Сі Цзіньпін і Трамп обговорювали, зокрема, війну в Україні.

Топ коментарі
+7
Зі столу подоїдати 😸. Або: " а що там Трамп про мене казав?".
показати весь коментар
15.05.2026 11:35 Відповісти
+7
https://t.me/voynareal/136581 Агент-Краснов Трамп шпигує за головою Китаю Сі Цзіньпіном: коли останній пішов з-за столу, Трамп намагався прочитати його записи
показати весь коментар
15.05.2026 11:35 Відповісти
+6
показати весь коментар
15.05.2026 11:48 Відповісти
Вызвало начальство.
показати весь коментар
15.05.2026 11:43 Відповісти
Так, вимальвується ієрархія, поперлися васали до сюзерена , першим Донні, другим Пиня і зразу стало зрозуміло, - Хто є ху -.
показати весь коментар
15.05.2026 12:00 Відповісти
Викликають поприбирати після зустрічі
показати весь коментар
15.05.2026 12:04 Відповісти
Оце чорт 🤣🤣😈
показати весь коментар
15.05.2026 11:37 Відповісти
а шо робить,пуйло пайку уріже
показати весь коментар
15.05.2026 11:39 Відповісти
"Блин, на китайском"- подумал Трамп и незаметно закрыл записи.
показати весь коментар
15.05.2026 12:53 Відповісти
вассала вызвали на ковер
показати весь коментар
15.05.2026 11:39 Відповісти
Ваша здається правда, бо про це перші написали китайці, якби росіяки самі туди хотіли то вже наперебій трубили з усіх рупорів пропаганди. А так взападло ліліпуту їхати другим номером.
показати весь коментар
15.05.2026 11:45 Відповісти
могли б і не визивати. тут можна двояко міркувати: або дійсно на ковьор, або навпаки, узгодити свої позиції, щоб і надалі спільно протистояти Заходу. тут сенс розмови буде залежати від результатів переговорів Сі із Чубом. в даному випадку більше віриться у те, що це буде другий варіант, тобто не на ковьор.
показати весь коментар
15.05.2026 12:22 Відповісти
без Китаю і ЄС війна в Україні не закічиться... "ТРАМПЛОН" ОПУСТИВ США ПО ВКАЗІВЦІ КУЙЛА НА ЗАДВІРКИ
показати весь коментар
15.05.2026 11:46 Відповісти
Разминайте попу, Владимир
показати весь коментар
15.05.2026 11:46 Відповісти
Він у цьому видатний спеціаліст, навіть школярам колись розповідав про резинову попу 😂
показати весь коментар
15.05.2026 12:02 Відповісти
Поїде віддавати загарбані землі (поки в безстрокову аренду) в обмін на продовження війни
показати весь коментар
15.05.2026 11:49 Відповісти
Васали в чергу стають полизати Сі сраку. Зразу видно хто новий лідер на цій планеті.
показати весь коментар
15.05.2026 11:54 Відповісти
Не здивуюсь коли третій на черзі буде представник ЄС.
показати весь коментар
15.05.2026 12:04 Відповісти
Учора Чубчик напихав
валодє путєну в анал.
За сим дзвонив товариш Сі:
- Прієдь, валодя. Пасасі!
(с)
показати весь коментар
15.05.2026 12:03 Відповісти
Бос визиває ***** чЄлом біть.
показати весь коментар
15.05.2026 12:07 Відповісти
Ху....ло, після зустрічі сі і трампанутого, викликають щоби дати вказівку що треба робити.
показати весь коментар
15.05.2026 12:44 Відповісти
Сі покаже фотки сплячого трампа, трампа в памперсах.поржуть над "світовим поліцейським".
показати весь коментар
15.05.2026 13:20 Відповісти
БОРЬБА ЗА ,,ЛЮБОВЬ,, ........ сериал ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ .....
ЖЕНИХ ИЗ КИТАЯ И ДВЕ НЕВЕСТЫ ...........
КТО КОГО ..... ВЕДУШая ГУЗЕЕВА .....
НА ЭКРАНАХ МИРОВОГО ТV ...
показати весь коментар
15.05.2026 14:52 Відповісти
посмоктати ще не остивший?
показати весь коментар
15.05.2026 15:13 Відповісти
 
 