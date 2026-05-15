Росія може атакувати НАТО вже у 2029 році, - командувач ЗС Німеччини Броєр

Німеччина попереджає: Росія може бути готова до атаки на НАТО до 2029 року

У Бундесвері заявили про потенційну загрозу з боку РФ, яка може отримати можливість нападу на країни НАТО вже у найближчі роки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр  у спільному з британським колегою Річардом Найтоном інтерв'ю газеті Süddeutsche Zeitung.

Відповідаючи на питання, чи здатен російський диктатор Володимир Путін може атакувати НАТО, Боєр зазначив, що у 2029 році Росія буде в змозі вчинити напад на НАТО, проте це може статися навіть раніше.

"Різні показники – озброєння, збільшення чисельності особового складу, економічні та політичні зміни – вказують на одну дату: 2029 рік. Чи може це статися раніше? Так.

"Саме тому нам потрібні, по-перше, готовність до негайного вступу в бій; по-друге, посилення боєздатності до 2029 року; і, по-третє, технологічна перевага до 2035 року та надалі. Нова військова стратегія та профіль боєздатності визначають шлях уперед", – додав командувач.

Найтон також налогосив, що РФ може напасти на одну з країн НАТО, проте точну дату передбачити важко.

"Але тенденція очевидна: загроза посилюється. Росія веде бойові дії в Україні, робить висновки з цього досвіду та розробляє нові технології. А Путін продемонстрував свою готовність нападати на суверенні держави. Чим ближче до російського кордону, тим сильніше це відчувається", – зазначив Найтон.

Що передувало?

Голова Військового комітету НАТО (2021–2025), член Ради Безпеки Київського Безпекового Форуму Адмірал Роб Бауер раніше заявив, що без підтримки Китаю Росія не змогла б вести війну проти України в нинішньому масштабі. І якщо рішення про напад на НАТО і ухвалюватиметься, це буде йти від Пекіну, Москва не здатна самостійно ухвалювати такі рішення.

Можуть. А може і не можуть. А може можуть і не можуть... Задовбали балаболи.
15.05.2026 09:41 Відповісти
Одразу, після Нової Токмачки...
15.05.2026 09:23 Відповісти
+4
ото ви дов...и щоб з вашим економічним і науковим розвитком дожитися щоб рашка напала. Жесть.
Чекати і ніх...я не робити аби це стало просто НЕМОЖЛИВИМ!
Якщо в жопі стирчить шланг з російською нафтою та газом дійсно важко думати про реальні дії, ця клізма в сраці сплутує свідомість.
15.05.2026 09:26 Відповісти
Малої Токмачки все з Велитенської літери дякуючі Богу і нашим ЗСУ!
15.05.2026 09:27 Відповісти
Ви навіть не уявляєте якою ціною.. Стоїть Мала Токмачка і не тільки. Навіть не уявляєте.. Нажаль(
15.05.2026 09:54 Відповісти
Найбільш обурює, що цього не уявляє зелена банда, бо так грабувати бюджет замість того, щоб направити кожну копійку на Армію, щоб хоч якось, хоч трошки полегшити життя бійцям, можуть тільки аморальні скоти і зрадники.
15.05.2026 10:59 Відповісти
Ой, помиляється командувач ЗС Німеччини. Путін на так довго не відкладатиме. Йому вже сьогодні дуже хочеться вдарити і по Німеччині і не тільки по Німеччині.
15.05.2026 09:26 Відповісти
Йому весь час срати хочеться
15.05.2026 09:28 Відповісти
Звичайно. У 2032 році ліліпуту буде 80-т - тому він і поспішає, поки ще живий... Тягне за собою у домовину все до чого торкнеться.
Але все одно ліліпутін здохне - і будуть танці!
15.05.2026 11:56 Відповісти
Хто, раша?!
Всеруться!
15.05.2026 09:37 Відповісти
До цього року ху...ло здохне, так що мабуть нападати буде раніше. Не бажаєте війни, допомогати треба Україні більше
15.05.2026 09:40 Відповісти
15.05.2026 09:50 Відповісти
Росія здохте в Донецьких степах через рік. Менше купуйте в них нафти та газу, то вона здохне скоріше.
15.05.2026 09:44 Відповісти
Без армії будь яка країна в світі є потенційною жертвою росії. Не буде росія атакувати НАТО в класичному розумінні, щоб поставити маріонеточний уряд достатньо влаштувати держ переворот чере вибори, як це намагалися зробити в Україні, але не вийшло, тому почали воєнним шляхом. Тому, першою ознакою підготовки має бути масова фальсифікація виборів на користь проросійського кандидата, десь так.
15.05.2026 09:52 Відповісти
Саме так. Достатньо подивитись на америку, яка стала підстилкою кремля з трампаксом.
15.05.2026 10:48 Відповісти
Ну, якщо ви будете соплі жувати, вона може й раніше.
15.05.2026 10:00 Відповісти
А як же розуміти - "через два-три місяці економіка кацапів рухне?"
15.05.2026 10:17 Відповісти
Вона і рухнула би, та китай спасає. І піпл обдирать ще є куди.
15.05.2026 10:46 Відповісти
Не тільки Китай, а Індія, Іран і навіть США.
15.05.2026 11:23 Відповісти
Німеччина знає про шо говорить , рашисти це інструмент китаю та трампа , для геополітичних забаганок трьох під*філів...
15.05.2026 10:29 Відповісти
Ну якщо так із шкури вилазити, боятись пукнуть в сторону рашки та намагатись зберегти літццо пуйлу, то звичайно нападе. Тим більш, що по факту нападе китайоза руками пуйла.
15.05.2026 10:44 Відповісти
От коли атакують, тоді і приходьте....
15.05.2026 12:11 Відповісти
 
 