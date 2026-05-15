Росія може атакувати НАТО вже у 2029 році, - командувач ЗС Німеччини Броєр

У Бундесвері заявили про потенційну загрозу з боку РФ, яка може отримати можливість нападу на країни НАТО вже у найближчі роки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр у спільному з британським колегою Річардом Найтоном інтерв'ю газеті Süddeutsche Zeitung.

Відповідаючи на питання, чи здатен російський диктатор Володимир Путін може атакувати НАТО, Боєр зазначив, що у 2029 році Росія буде в змозі вчинити напад на НАТО, проте це може статися навіть раніше.

"Різні показники – озброєння, збільшення чисельності особового складу, економічні та політичні зміни – вказують на одну дату: 2029 рік. Чи може це статися раніше? Так.

"Саме тому нам потрібні, по-перше, готовність до негайного вступу в бій; по-друге, посилення боєздатності до 2029 року; і, по-третє, технологічна перевага до 2035 року та надалі. Нова військова стратегія та профіль боєздатності визначають шлях уперед", – додав командувач.

Найтон також налогосив, що РФ може напасти на одну з країн НАТО, проте точну дату передбачити важко.

"Але тенденція очевидна: загроза посилюється. Росія веде бойові дії в Україні, робить висновки з цього досвіду та розробляє нові технології. А Путін продемонстрував свою готовність нападати на суверенні держави. Чим ближче до російського кордону, тим сильніше це відчувається", – зазначив Найтон.

Що передувало?

Голова Військового комітету НАТО (2021–2025), член Ради Безпеки Київського Безпекового Форуму Адмірал Роб Бауер раніше заявив, що без підтримки Китаю Росія не змогла б вести війну проти України в нинішньому масштабі. І якщо рішення про напад на НАТО і ухвалюватиметься, це буде йти від Пекіну, Москва не здатна самостійно ухвалювати такі рішення.

