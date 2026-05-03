У РФ є вікно для агресії проти НАТО до 2030 року, - командувач ЗС Латвії Пуданс

командувач ЗС Латвії назвав терміни можливої агресії РФ проти НАТО

Командувач Збройних сил Латвії генерал-майор Каспарс Пуданс вважає, що до 2030 року у РФ є "вікно можливостей" для агресії проти країн НАТО.

Про це він сказав в інтерв'ю DW під час 18-го Київського форуму з безпеки, повідомляє Цензор.НЕТ.

Будівництво Росією нових військових об’єктів

Пуданс вказав на будівництво нових військових об’єктів на півночі Росії. Водночас він вважає малоймовірним напад Росії на країни Балтії із Калінінградської області РФ.

"Якщо бойові дії в Україні припиняться, потрібно стежити за тим, що буде з мобілізованими на війну росіянами. Не всі вони будуть демобілізовані. Путіну потрібно контролювати окуповані території, придушувати опір українців. Але, зрозуміло, частина військових повернеться. При цьому Кремль, швидше за все, не захоче проблем, які можуть принести з собою демобілізовані. Швидше за все, їх відправлять на військові бази в інші місця. Ми вже бачимо будівництво нових військових об'єктів на півночі Росії, ближче до фінських кордонів. Таким чином, найімовірніший сценарій - перекидання сил до наших східних кордонів. Тому що, починаючи з 2013 року, вони вичерпали там свої сили. Наприклад, Калінінградська область недостатньо озброєна, щоб стати майданчиком для наступальних операцій", - сказав командувач ЗС Латвії.

Вікно можливостей для агресора до 2030 року 

Однак, на його думку, це питання часу, коли росіяни будуть готові до широкомасштабної агресії.

"Якби я сидів у Кремлі, то сказав би, що вікно моїх можливостей - це 2027–2029 роки. Поки НАТО не готове. Оскільки після 2030 року це вікно може закритися, Росія хоч і стане сильнішою, але те саме стосується і Європи, і НАТО", - зазначив Пуданс.

Топ коментарі
+4
Поки Трумп при владі. Х.з., ще й він нападе на Європу...
03.05.2026 06:54 Відповісти
+3
у московії є вікно зникнути з лиця землі до 2030 року .
І весь свіь повинен робити все можливе і неможливе щоб це сталося
03.05.2026 01:00 Відповісти
+2
А чому він думає що після 2030 НАТО буде готове? 🤔
Скорше навпаки - якщо Україну примусять відмовитись від своїх територій, то знов почнеться гра в "пєрєзагрузку" як було після "обгризання" Грузії.
03.05.2026 00:44 Відповісти
03.05.2026 00:44 Відповісти
Після 2030-го НАТО може й не буде готове, але їм головне щоб росія до цього часу не була готова - тобто воювала в Україні і витрачала там свої сили.
03.05.2026 01:12 Відповісти
Ну так тут, якщо уважно прочитати, мова йшла як раз про те що "бойові дії в Україні припиняться". 🤔
03.05.2026 01:17 Відповісти
Якщо
03.05.2026 01:27 Відповісти
Якщо не припиняться то і обговорювати слова "Командувача Збройних сил Латвії генерал-майора Каспарса Пуданса " нема сенсу, бо в статті говориться про конкретний перебіг подій і моє питання (чого він думає що НАТО раптом буде до чогось готове після 2030?) як раз їх і стосувалось.
03.05.2026 01:34 Відповісти
Зараз Росії не до будівництва нових військових об'єктів. Не хватає ні людей ні фінансів. Із-за санкцій за все переплачують, довше чекають та отримують гіршої якості.
03.05.2026 00:52 Відповісти
Той же С-400 розроблявся з кінця 1990-х років.
Найбільш значущі інвестиції у виробничі потужності були зроблені з середини 2010-х років, включаючи будівництво нового корпусу на Обуховському заводі в Санкт-Петербурзі, повну модернізацію заводу "Авітек" у Кірові та реконструкцію Нижньогородського машинобудівного заводу.
03.05.2026 00:56 Відповісти
За останні три десятиліття Міністерство оборони Росії виділило на закупівлю комплексів С-400 удвічі більше коштів, ніж на всі типи винищувачів разом узяті.
03.05.2026 00:59 Відповісти
Вам же Раша вже повідомила, що немає ніякого міжнародного права, тим більше Гельсінських угод. Україна вже чотири роки дає вам всі можливості повернути окупований Кенігсберг і околиці, до дому, в Європу. Що за рідка коричнева субстанція поміж ніг, генерал?
03.05.2026 00:56 Відповісти
Відкрите протистояння росії з НАТО можливе лише за всебічного сприяння китаю. Відповідно росія не буде один на один з НАТО в цьому випадку. Буде росія і китай (плюс може солдати з кндр і ірану) проти НАТО. Але китай ще не готовий. Відповідно до 30-го року нічого не буде ще такого.
03.05.2026 00:58 Відповісти
ну могут за пол дня оккупировать эстонию, но все понимают, что это не будет расценено как противостояние, а вот когда уже за польшу возьмутся
03.05.2026 01:15 Відповісти
03.05.2026 01:00 Відповісти
03.05.2026 06:54 Відповісти
Чергове підтвердження того, що європа сподівається, що війна в Україні не закінчиться раніше 2030.

Оце "союзники", оце "партнери"...
03.05.2026 09:17 Відповісти
А что будет после 30 года. Раха исчезнет? Так вы сами признаете что нет. Рано или поздно придется договариваться. Но лучше поздно, чем раньше в году эдак 2030. Врт и вся логика. Если за 5 лет не приготовились, то и за следующие 5лет сможете.
03.05.2026 09:48 Відповісти
Ці "прогнози" розраховані на лохторат який не розуміє що війна має не лише військовий аспект - значно важливішим є економічний,а з цим у орків не все добре,до 2030 кацапія зникне з політичної карти світу,а цей,ті інші генерали та політики, заявляють про агресію проти країн НАТО,типу потрібно готуватись до війни,а це в свою чергу означає виділення додаткових коштів на зброю,і це дуже подобається виробникам зброї.
03.05.2026 10:06 Відповісти
 
 