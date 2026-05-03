У РФ є вікно для агресії проти НАТО до 2030 року, - командувач ЗС Латвії Пуданс

Командувач Збройних сил Латвії генерал-майор Каспарс Пуданс вважає, що до 2030 року у РФ є "вікно можливостей" для агресії проти країн НАТО.

Про це він сказав в інтерв'ю DW під час 18-го Київського форуму з безпеки, повідомляє Цензор.НЕТ.

Будівництво Росією нових військових об’єктів

Пуданс вказав на будівництво нових військових об’єктів на півночі Росії. Водночас він вважає малоймовірним напад Росії на країни Балтії із Калінінградської області РФ.

"Якщо бойові дії в Україні припиняться, потрібно стежити за тим, що буде з мобілізованими на війну росіянами. Не всі вони будуть демобілізовані. Путіну потрібно контролювати окуповані території, придушувати опір українців. Але, зрозуміло, частина військових повернеться. При цьому Кремль, швидше за все, не захоче проблем, які можуть принести з собою демобілізовані. Швидше за все, їх відправлять на військові бази в інші місця. Ми вже бачимо будівництво нових військових об'єктів на півночі Росії, ближче до фінських кордонів. Таким чином, найімовірніший сценарій - перекидання сил до наших східних кордонів. Тому що, починаючи з 2013 року, вони вичерпали там свої сили. Наприклад, Калінінградська область недостатньо озброєна, щоб стати майданчиком для наступальних операцій", - сказав командувач ЗС Латвії.

Вікно можливостей для агресора до 2030 року

Однак, на його думку, це питання часу, коли росіяни будуть готові до широкомасштабної агресії.

"Якби я сидів у Кремлі, то сказав би, що вікно моїх можливостей - це 2027–2029 роки. Поки НАТО не готове. Оскільки після 2030 року це вікно може закритися, Росія хоч і стане сильнішою, але те саме стосується і Європи, і НАТО", - зазначив Пуданс.

