РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8356 посетителей онлайн
Новости Угроза агрессии рф для Европы
1 138 22

Россия может атаковать НАТО уже в 2029 году, - командующий ВС Германии Бройер

Германия предупреждает: Россия может быть готова к атаке на НАТО к 2029 году

В Бундесвере заявили о потенциальной угрозе со стороны РФ, которая может получить возможность напасть на страны НАТО уже в ближайшие годы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер в совместном с британским коллегой Ричардом Найтоном интервью газете Süddeutsche Zeitung.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Отвечая на вопрос, способен ли российский диктатор Владимир Путин напасть на НАТО, Бройер отметил, что в 2029 году Россия будет в состоянии совершить нападение на НАТО, однако это может произойти даже раньше.

"Различные показатели - вооружение, увеличение численности личного состава, экономические и политические изменения - указывают на одну дату: 2029 год. Может ли это произойти раньше? Да.

Именно поэтому нам нужны, во-первых, готовность к немедленному вступлению в бой; во-вторых, усиление боеспособности к 2029 году; и, в-третьих, технологическое превосходство к 2035 году и в дальнейшем. Новая военная стратегия и профиль боеспособности определяют путь вперед", – добавил командующий.

Найтон также подчеркнул, что РФ может напасть на одну из стран НАТО, однако точную дату предсказать трудно.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У РФ есть окно для агрессии против НАТО до 2030 года, – командующий ВС Латвии Пуданс

"Но тенденция очевидна: угроза усиливается. Россия ведет боевые действия в Украине, делает выводы из этого опыта и разрабатывает новые технологии. А Путин продемонстрировал свою готовность нападать на суверенные государства. Чем ближе к российской границе, тем сильнее это ощущается", – отметил Нейтон.

Что предшествовало?

Председатель Военного комитета НАТО (2021–2025), член Совета безопасности Киевского форума по безопасности адмирал Роб Бауэр ранее заявил, что без поддержки Китая Россия не смогла бы вести войну против Украины в нынешнем масштабе. И если решение о нападении на НАТО и будет принято, оно поступит из Пекина, Москва не способна самостоятельно принимать такие решения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Европа готовится к возможному нападению РФ в течение 2 лет, - Politico

Автор: 

НАТО (10605) путин владимир (32481) россия (97539)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Можуть. А може і не можуть. А може можуть і не можуть... Задовбали балаболи.
показать весь комментарий
15.05.2026 09:41 Ответить
+6
Одразу, після Нової Токмачки...
показать весь комментарий
15.05.2026 09:23 Ответить
+4
ото ви дов...и щоб з вашим економічним і науковим розвитком дожитися щоб рашка напала. Жесть.
Чекати і ніх...я не робити аби це стало просто НЕМОЖЛИВИМ!
Якщо в жопі стирчить шланг з російською нафтою та газом дійсно важко думати про реальні дії, ця клізма в сраці сплутує свідомість.
показать весь комментарий
15.05.2026 09:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Одразу, після Нової Токмачки...
показать весь комментарий
15.05.2026 09:23 Ответить
Малої Токмачки все з Велитенської літери дякуючі Богу і нашим ЗСУ!
показать весь комментарий
15.05.2026 09:27 Ответить
Ви навіть не уявляєте якою ціною.. Стоїть Мала Токмачка і не тільки. Навіть не уявляєте.. Нажаль(
показать весь комментарий
15.05.2026 09:54 Ответить
Найбільш обурює, що цього не уявляє зелена банда, бо так грабувати бюджет замість того, щоб направити кожну копійку на Армію, щоб хоч якось, хоч трошки полегшити життя бійцям, можуть тільки аморальні скоти і зрадники.
показать весь комментарий
15.05.2026 10:59 Ответить
ото ви дов...и щоб з вашим економічним і науковим розвитком дожитися щоб рашка напала. Жесть.
Чекати і ніх...я не робити аби це стало просто НЕМОЖЛИВИМ!
Якщо в жопі стирчить шланг з російською нафтою та газом дійсно важко думати про реальні дії, ця клізма в сраці сплутує свідомість.
показать весь комментарий
15.05.2026 09:26 Ответить
Ой, помиляється командувач ЗС Німеччини. Путін на так довго не відкладатиме. Йому вже сьогодні дуже хочеться вдарити і по Німеччині і не тільки по Німеччині.
показать весь комментарий
15.05.2026 09:26 Ответить
Йому весь час срати хочеться
показать весь комментарий
15.05.2026 09:28 Ответить
Звичайно. У 2032 році ліліпуту буде 80-т - тому він і поспішає, поки ще живий... Тягне за собою у домовину все до чого торкнеться.
Але все одно ліліпутін здохне - і будуть танці!
показать весь комментарий
15.05.2026 11:56 Ответить
Хто, раша?!
Всеруться!
показать весь комментарий
15.05.2026 09:37 Ответить
До цього року ху...ло здохне, так що мабуть нападати буде раніше. Не бажаєте війни, допомогати треба Україні більше
показать весь комментарий
15.05.2026 09:40 Ответить
Можуть. А може і не можуть. А може можуть і не можуть... Задовбали балаболи.
показать весь комментарий
15.05.2026 09:41 Ответить
показать весь комментарий
15.05.2026 09:50 Ответить
Росія здохте в Донецьких степах через рік. Менше купуйте в них нафти та газу, то вона здохне скоріше.
показать весь комментарий
15.05.2026 09:44 Ответить
Без армії будь яка країна в світі є потенційною жертвою росії. Не буде росія атакувати НАТО в класичному розумінні, щоб поставити маріонеточний уряд достатньо влаштувати держ переворот чере вибори, як це намагалися зробити в Україні, але не вийшло, тому почали воєнним шляхом. Тому, першою ознакою підготовки має бути масова фальсифікація виборів на користь проросійського кандидата, десь так.
показать весь комментарий
15.05.2026 09:52 Ответить
Саме так. Достатньо подивитись на америку, яка стала підстилкою кремля з трампаксом.
показать весь комментарий
15.05.2026 10:48 Ответить
Ну, якщо ви будете соплі жувати, вона може й раніше.
показать весь комментарий
15.05.2026 10:00 Ответить
А як же розуміти - "через два-три місяці економіка кацапів рухне?"
показать весь комментарий
15.05.2026 10:17 Ответить
Вона і рухнула би, та китай спасає. І піпл обдирать ще є куди.
показать весь комментарий
15.05.2026 10:46 Ответить
Не тільки Китай, а Індія, Іран і навіть США.
показать весь комментарий
15.05.2026 11:23 Ответить
Німеччина знає про шо говорить , рашисти це інструмент китаю та трампа , для геополітичних забаганок трьох під*філів...
показать весь комментарий
15.05.2026 10:29 Ответить
Ну якщо так із шкури вилазити, боятись пукнуть в сторону рашки та намагатись зберегти літццо пуйлу, то звичайно нападе. Тим більш, що по факту нападе китайоза руками пуйла.
показать весь комментарий
15.05.2026 10:44 Ответить
От коли атакують, тоді і приходьте....
показать весь комментарий
15.05.2026 12:11 Ответить
 
 