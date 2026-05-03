Новости Угроза агрессии рф для Европы
1 860 16

У РФ есть окно для агрессии против НАТО до 2030 года, - командующий ВС Латвии Пуданс

командующий ВС Латвии назвал сроки возможной агрессии РФ против НАТО

Командующий Вооруженными силами Латвии генерал-майор Каспарс Пуданс считает, что до 2030 года у РФ есть "окно возможностей" для агрессии против стран НАТО.

Об этом он сказал в интервью DW во время 18-го Киевского форума по безопасности, сообщает Цензор.НЕТ.

Строительство Россией новых военных объектов

Пуданс указал на строительство новых военных объектов на севере России. В то же время он считает маловероятным нападение России на страны Балтии из Калининградской области РФ.

"Если боевые действия в Украине прекратятся, нужно следить за тем, что будет с мобилизованными на войну россиянами. Не все они будут демобилизованы. Путину нужно контролировать оккупированные территории, подавлять сопротивление украинцев. Но, разумеется, часть военных вернется. При этом Кремль, скорее всего, не захочет проблем, которые могут принести с собой демобилизованные. Скорее всего, их отправят на военные базы в другие места. Мы уже видим строительство новых военных объектов на севере России, ближе к финским границам. Таким образом, наиболее вероятный сценарий - переброска сил к нашим восточным границам. Потому что, начиная с 2013 года, они исчерпали там свои силы. Например, Калининградская область недостаточно вооружена, чтобы стать площадкой для наступательных операций", - сказал командующий ВС Латвии.

Окно возможностей для агрессора до 2030 года 

Однако, по его мнению, это вопрос времени, когда россияне будут готовы к широкомасштабной агрессии.

"Если бы я сидел в Кремле, то сказал бы, что окно моих возможностей - это 2027-2029 годы. Пока НАТО не готово. Поскольку после 2030 года это окно может закрыться, Россия хоть и станет сильнее, но то же самое касается и Европы, и НАТО", - отметил Пуданс.

Латвия (1443) нападение (2275) НАТО (10584) россия (97354)
Топ комментарии
+4
Поки Трумп при владі. Х.з., ще й він нападе на Європу...
03.05.2026 06:54 Ответить
+3
у московії є вікно зникнути з лиця землі до 2030 року .
І весь свіь повинен робити все можливе і неможливе щоб це сталося
03.05.2026 01:00 Ответить
+2
А чому він думає що після 2030 НАТО буде готове? 🤔
Скорше навпаки - якщо Україну примусять відмовитись від своїх територій, то знов почнеться гра в "пєрєзагрузку" як було після "обгризання" Грузії.
03.05.2026 00:44 Ответить
03.05.2026 00:44 Ответить
Після 2030-го НАТО може й не буде готове, але їм головне щоб росія до цього часу не була готова - тобто воювала в Україні і витрачала там свої сили.
03.05.2026 01:12 Ответить
Ну так тут, якщо уважно прочитати, мова йшла як раз про те що "бойові дії в Україні припиняться". 🤔
03.05.2026 01:17 Ответить
Якщо
03.05.2026 01:27 Ответить
Якщо не припиняться то і обговорювати слова "Командувача Збройних сил Латвії генерал-майора Каспарса Пуданса " нема сенсу, бо в статті говориться про конкретний перебіг подій і моє питання (чого він думає що НАТО раптом буде до чогось готове після 2030?) як раз їх і стосувалось.
03.05.2026 01:34 Ответить
Зараз Росії не до будівництва нових військових об'єктів. Не хватає ні людей ні фінансів. Із-за санкцій за все переплачують, довше чекають та отримують гіршої якості.
03.05.2026 00:52 Ответить
Той же С-400 розроблявся з кінця 1990-х років.
Найбільш значущі інвестиції у виробничі потужності були зроблені з середини 2010-х років, включаючи будівництво нового корпусу на Обуховському заводі в Санкт-Петербурзі, повну модернізацію заводу "Авітек" у Кірові та реконструкцію Нижньогородського машинобудівного заводу.
03.05.2026 00:56 Ответить
За останні три десятиліття Міністерство оборони Росії виділило на закупівлю комплексів С-400 удвічі більше коштів, ніж на всі типи винищувачів разом узяті.
03.05.2026 00:59 Ответить
Вам же Раша вже повідомила, що немає ніякого міжнародного права, тим більше Гельсінських угод. Україна вже чотири роки дає вам всі можливості повернути окупований Кенігсберг і околиці, до дому, в Європу. Що за рідка коричнева субстанція поміж ніг, генерал?
03.05.2026 00:56 Ответить
Відкрите протистояння росії з НАТО можливе лише за всебічного сприяння китаю. Відповідно росія не буде один на один з НАТО в цьому випадку. Буде росія і китай (плюс може солдати з кндр і ірану) проти НАТО. Але китай ще не готовий. Відповідно до 30-го року нічого не буде ще такого.
03.05.2026 00:58 Ответить
ну могут за пол дня оккупировать эстонию, но все понимают, что это не будет расценено как противостояние, а вот когда уже за польшу возьмутся
03.05.2026 01:15 Ответить
03.05.2026 01:00 Ответить
03.05.2026 06:54 Ответить
Чергове підтвердження того, що європа сподівається, що війна в Україні не закінчиться раніше 2030.

Оце "союзники", оце "партнери"...
03.05.2026 09:17 Ответить
А что будет после 30 года. Раха исчезнет? Так вы сами признаете что нет. Рано или поздно придется договариваться. Но лучше поздно, чем раньше в году эдак 2030. Врт и вся логика. Если за 5 лет не приготовились, то и за следующие 5лет сможете.
03.05.2026 09:48 Ответить
Ці "прогнози" розраховані на лохторат який не розуміє що війна має не лише військовий аспект - значно важливішим є економічний,а з цим у орків не все добре,до 2030 кацапія зникне з політичної карти світу,а цей,ті інші генерали та політики, заявляють про агресію проти країн НАТО,типу потрібно готуватись до війни,а це в свою чергу означає виділення додаткових коштів на зброю,і це дуже подобається виробникам зброї.
03.05.2026 10:06 Ответить
 
 