У РФ есть окно для агрессии против НАТО до 2030 года, - командующий ВС Латвии Пуданс

Командующий Вооруженными силами Латвии генерал-майор Каспарс Пуданс считает, что до 2030 года у РФ есть "окно возможностей" для агрессии против стран НАТО.

Об этом он сказал в интервью DW во время 18-го Киевского форума по безопасности, сообщает Цензор.НЕТ.

Строительство Россией новых военных объектов

Пуданс указал на строительство новых военных объектов на севере России. В то же время он считает маловероятным нападение России на страны Балтии из Калининградской области РФ.

"Если боевые действия в Украине прекратятся, нужно следить за тем, что будет с мобилизованными на войну россиянами. Не все они будут демобилизованы. Путину нужно контролировать оккупированные территории, подавлять сопротивление украинцев. Но, разумеется, часть военных вернется. При этом Кремль, скорее всего, не захочет проблем, которые могут принести с собой демобилизованные. Скорее всего, их отправят на военные базы в другие места. Мы уже видим строительство новых военных объектов на севере России, ближе к финским границам. Таким образом, наиболее вероятный сценарий - переброска сил к нашим восточным границам. Потому что, начиная с 2013 года, они исчерпали там свои силы. Например, Калининградская область недостаточно вооружена, чтобы стать площадкой для наступательных операций", - сказал командующий ВС Латвии.

Окно возможностей для агрессора до 2030 года

Однако, по его мнению, это вопрос времени, когда россияне будут готовы к широкомасштабной агрессии.

"Если бы я сидел в Кремле, то сказал бы, что окно моих возможностей - это 2027-2029 годы. Пока НАТО не готово. Поскольку после 2030 года это окно может закрыться, Россия хоть и станет сильнее, но то же самое касается и Европы, и НАТО", - отметил Пуданс.

