Путин посетит Китай через несколько дней после Трампа, - South China Morning Post

Российский диктатор Владимир Путин посетит Пекин 20 мая, через несколько дней после встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина.

Об этом пишет South China Morning Post, передает Цензор.НЕТ.

Издание отмечает, что визит вряд ли будет отличаться такой же пышностью, как это было во время поездки Трампа.

Для Китая это будет первым случаем, когда КНР примет лидеров двух государств в одном месяце, не считая многосторонних встреч.

По мнению СМИ, это отражает усилия Китая по налаживанию связей с США и РФ.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп и Си Цзиньпин провели встречу.

В МИД Украины надеются, что США и Китай должны заставить Россию прекратить войну.

В МИД Китая заявили, что Си Цзиньпин и Трамп обсуждали, в частности, войну в Украине.

