У Путіна дедалі менше варіантів у війні з Україною: він втрачає ресурси, - зовнішня розвідка Естонії
Російська армія не має значних успіхів на фронті, а санкції та кадрові втрати послаблюють позиції Кремля.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив керівник зовнішньої розвідки Естонії Каупо Розін.
Він наголосив, що Росія "втрачає більше людей, ніж набирає на п'ятому році своєї повномасштабної війни", і що загальна мобілізація буде вкрай непопулярною та потенційно підірве стабільність.
"Усі ці фактори разом створюють ситуацію, коли деякі люди в Росії, зокрема на вищих рівнях, розуміють, що у них є велика проблема. Важко сказати, що Путін думає з цього приводу, але я думаю, що всі ці фактори починають впливати на його рішення", – сказав Розін.
Санкції критично б’ють по економіці РФ
Керівник зовнішньої розвідки Естонії також заявив, що головною причиною "такої поганої" фінансової ситуації в Росії є санкції проти фінансового сектору, які "дуже й дуже шкодять", а каральні заходи щодо експорту російської нафти також обмежують її доходи.
"Я думаю, що зараз для них дуже складний вибір. Важко передбачити, що вони вирішать у цій ситуації".
Естонія, яка має спільний сухопутний кордон з Росією, є провідним прихильником України у військовому альянсі НАТО та Європейському Союзі, і вона наполегливо закликає своїх союзників посилити тиск на Москву.
"Тож моє послання - давайте продовжувати (санкції). Зараз не час вагатися, просто давайте продовжувати", — сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А ніхто не думав що ціль може бути довести до 12 млн і поставити на заморозку? Таким чином РАЗ І НАЗАВЖДИ буде знищений етнос який завдавав рузкім проблеми
Угу, а ще пошепки матюкали путіна. Подвиг!
Хтось дуже переоцінює бунтівний характер росіян та дієвість своїх санкцій "і вашим і нашим".
"Тож моє послання - давайте продовжувати (санкції). Зараз не час вагатися, просто давайте продовжувати" Джерело: https://censor.net/ua/n4003782
Зараз не час для переговорів з Росією, вона у хиткому становищі, потрібно тиснути, - Цахкна Джерело: https://censor.net/ua/n4003587
Зеленський про нові санкції проти РФ через викрадення українських дітей: Тиск не зупиняється. Партнери врахували багато наших пропозицій Джерело: https://censor.net/ua/n4002617
ЄС посилить тиск на РФ після нової атаки, - Кошта
Джерело: https://censor.net/ua/n3610795
Вимогою часу є посилення тиску на РФ з боку США та Європи, - Мерц Джерело: https://censor.net/ua/n3605939
Москва не повинна отримувати жодного послаблення міжнародного тиску, - Сибіга Джерело: https://censor.net/ua/n3605242
Купер наголосила, що за відсутності таких доказів тиск на Москву повинен посилюватися, а не послаблюватися, за допомогою санкцій і військової підтримки. Джерело: https://censor.net/ua/n3595730
Лише посилення тиску змусить Росію серйозно поставитися до переговорів, - Цахкна Джерело: https://censor.net/ua/n3592868
Потрібно посилити тиск і запровадити жорсткі санкції проти Росії, - МЗС Нідерландів Джерело: https://censor.net/ua/n3572738
Путін не прагне миру. Єдина мова, яку він розуміє - це тиск, - прем'єр Естонії Міхал Джерело: https://censor.net/ua/n3570961
Барро: ЄС продовжуватиме посилювати тиск на Путіна Джерело: https://censor.net/ua/n3564428
Мрія Путіна - побачити роздроблену Європу. Тиск на РФ потрібно посилити, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3560193
Ми повинні тиснути на Путіна для того, щоб він сів за стіл переговорів з Україною, - фон дер Ляєн Джерело: https://censor.net/ua/n3559720
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що для досягнення миру в Україні необхідно посилювати тиск на Росію, оскільки президент РФ Володимир Путін визнає лише "мову сили". Джерело: https://censor.net/ua/n3559661
За словами міністра, нові обмеження спрямовані на посилення тиску на Кремль, аби змусити його до переговорів про завершення війни. Джерело: https://censor.net/ua/n3559707
Тиск на Росію потрібно посилити: санкції мають бути більш жорсткіші, - Стубб Джерело: https://censor.net/ua/n3556232
Глава Бюро нацбезпеки Польщі Луковський: Росія не відмовилась від цілей у війні. Припинення вогню можливе лише під тиском США Джерело: https://censor.net/ua/n3556096
Ми повинні підтримувати тиск на РФ, щоб Путін нарешті сів за стіл переговорів,- Вадефуль
Джерело: https://censor.net/ua/n3554724
Варто продовжувати тиск на РФ, щоб примусити її до переговорів, - Келлог Джерело: https://censor.net/ua/n3554607
Франція посилюватиме тиск на РФ і працює над новими санкціями, - Макрон Джерело: https://censor.net/ua/n3597809
Єдиний спосіб припинити війну - посилити тиск на Росію, - Польща про масований обстріл України Джерело: https://censor.net/ua/n3554456
Каллас: ЄС має посилити тиск на Росію після масованих атак по Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3554327
Туск про новий пакет санкцій проти РФ: Без сильного тиску Путін не розпочне мирних переговорів Джерело: https://censor.net/ua/n3553738
2023 стане вирішальним роком(ми зараз тут) 2027 стане вирішальним роком
(будемо тут) після виборів президента сша, 2029 стане вирішальним роком