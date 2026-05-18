1 916 17

У Путіна дедалі менше варіантів у війні з Україною: він втрачає ресурси, - зовнішня розвідка Естонії

Естонія закликала посилити санкції проти Росії через економічну кризу

Російська армія не має значних успіхів на фронті, а санкції та кадрові втрати послаблюють позиції Кремля.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив керівник зовнішньої розвідки Естонії Каупо Розін.

Він наголосив, що Росія "втрачає більше людей, ніж набирає на п'ятому році своєї повномасштабної війни", і що загальна мобілізація буде вкрай непопулярною та потенційно підірве стабільність.

"Усі ці фактори разом створюють ситуацію, коли деякі люди в Росії, зокрема на вищих рівнях, розуміють, що у них є велика проблема. Важко сказати, що Путін думає з цього приводу, але я думаю, що всі ці фактори починають впливати на його рішення", – сказав Розін.

Санкції критично б’ють по економіці РФ

Керівник зовнішньої розвідки Естонії також заявив, що головною причиною "такої поганої" фінансової ситуації в Росії є санкції проти фінансового сектору, які "дуже й дуже шкодять", а каральні заходи щодо експорту російської нафти також обмежують її доходи.

"Я думаю, що зараз для них дуже складний вибір. Важко передбачити, що вони вирішать у цій ситуації".

Естонія, яка має спільний сухопутний кордон з Росією, є провідним прихильником України у військовому альянсі НАТО та Європейському Союзі, і вона наполегливо закликає своїх союзників посилити тиск на Москву.

"Тож моє послання - давайте продовжувати (санкції). Зараз не час вагатися, просто давайте продовжувати", — сказав він.

Топ коментарі
українці окрім самих українців не цікавлять та не турбують........як і ,,влада,, жодного немає відношення до українців
18.05.2026 12:44 Відповісти
Населення України було 44.5 стало 18 як кажуть статисти.

А ніхто не думав що ціль може бути довести до 12 млн і поставити на заморозку? Таким чином РАЗ І НАЗАВЖДИ буде знищений етнос який завдавав рузкім проблеми
18.05.2026 12:41 Відповісти
так він це не для нас сказав а для своїх мирноживучих.......
18.05.2026 12:45 Відповісти
18.05.2026 12:41 Відповісти
18.05.2026 12:44 Відповісти
Чому 12, а не 10, або 3? Звідки такі цифри?
18.05.2026 12:58 Відповісти
Ну,а якби розклали ноги,то було б 0.
18.05.2026 13:15 Відповісти
лох, плани і мрії путіна і так відомі.
18.05.2026 13:29 Відповісти
18.05.2026 12:45 Відповісти
Каупо Розін - це серьозний аргумент в світовій политиці. Ще 2-3 тижні, хто не зрощумів, і Росія розвалиться.
18.05.2026 12:49 Відповісти
"...У Ростовській області активісти руху "ОТПОР" заявили про знищення агітаційних плакатів, які закликають росіян підписувати контракти для участі у війні проти України..."
Угу, а ще пошепки матюкали путіна. Подвиг!
18.05.2026 12:55 Відповісти
У країні, де все збудовано на силовиках та придушенні інакомислення загальна мобілізація буде вкрай непопулярною та потенційно підірве стабільність. Джерело: https://censor.net/ua/n4003782

Хтось дуже переоцінює бунтівний характер росіян та дієвість своїх санкцій "і вашим і нашим".
18.05.2026 12:57 Відповісти
поки товстий схудне - худий здохне (особливо коли на ньому сидять Zельоні упирі).
18.05.2026 12:59 Відповісти
18.05.2026 13:00 Відповісти
(були тут) 2023 стане вирішальним роком

(ми зараз тут) 2027 стане вирішальним роком

(будемо тут) після виборів президента сша, 2029 стане вирішальним роком
18.05.2026 13:45 Відповісти
Эстонская разведка стала круче разведки Израиля
18.05.2026 13:47 Відповісти
естонська розвидка як вирменське радио знае все. це на фото джеймс бонд? дуже схожий
18.05.2026 14:27 Відповісти
 
 