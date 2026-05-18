У Путіна дедалі менше варіантів у війні з Україною: він втрачає ресурси, - зовнішня розвідка Естонії

Російська армія не має значних успіхів на фронті, а санкції та кадрові втрати послаблюють позиції Кремля.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив керівник зовнішньої розвідки Естонії Каупо Розін.

Він наголосив, що Росія "втрачає більше людей, ніж набирає на п'ятому році своєї повномасштабної війни", і що загальна мобілізація буде вкрай непопулярною та потенційно підірве стабільність.

"Усі ці фактори разом створюють ситуацію, коли деякі люди в Росії, зокрема на вищих рівнях, розуміють, що у них є велика проблема. Важко сказати, що Путін думає з цього приводу, але я думаю, що всі ці фактори починають впливати на його рішення", – сказав Розін.

Санкції критично б’ють по економіці РФ

Керівник зовнішньої розвідки Естонії також заявив, що головною причиною "такої поганої" фінансової ситуації в Росії є санкції проти фінансового сектору, які "дуже й дуже шкодять", а каральні заходи щодо експорту російської нафти також обмежують її доходи.

"Я думаю, що зараз для них дуже складний вибір. Важко передбачити, що вони вирішать у цій ситуації".

Естонія, яка має спільний сухопутний кордон з Росією, є провідним прихильником України у військовому альянсі НАТО та Європейському Союзі, і вона наполегливо закликає своїх союзників посилити тиск на Москву.

"Тож моє послання - давайте продовжувати (санкції). Зараз не час вагатися, просто давайте продовжувати", — сказав він.

