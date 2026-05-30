Сили безпілотників ЗСУ уразили "Іскандер" і літаки Ту-142 під Таганрогом. ВIДЕО

У ніч на 30 травня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ (СБС) заявили про ураження військових цілей на території російського міста Таганрог. Серед них — оперативно-тактичний ракетний комплекс "Іскандер" та два літаки Ту-142.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач СБС ЗСУ Роберт (Мадяр) Бровді.

Він зазначив, що удар було завдано по військових об’єктах у районі Таганрога, зокрема на території та поблизу військового аеродрому.

"Візит ввічливості до Таганрогу здійснено Птахами 1 ОЦ СБС. Результат не обмежився переліком вищевикладених цілей,- у води теж прикурювало гут. Відео згодом.

За координації новоствореного Центру глибинного ураження Сил безпілотних систем", - зазначив Бровді.

Було знищено:

  • оперативно-тактичний ракетний комплекс "Іскандер";
  • два дальні протичовнові літаки Ту-142.

Командувач СБС ЗСУ заявив, що комплекс "Іскандер" був уражений на пусковій позиції поблизу Таганрога. Також зазначається, що удар по літаках Ту-142 відбувся на військовому аеродромі.

Що відомо про уражену техніку

Ту-142 - це дальній протичовновий літак, створений на базі стратегічного бомбардувальника Ту-95 та призначений для патрулювання морських зон і боротьби з підводними човнами.

ОТРК "Іскандер" - російський оперативно-тактичний ракетний комплекс, призначений для запуску ракет класу "земля–земля".

Що передувало?

Вночі 30 травня російське місто Таганрог зазнало масованої атаки безпілотників. На території порту виникли пожежі.

Топ коментарі
Чудово
знищені літаки це завжди приємно
30.05.2026 10:36 Відповісти
Дуже жирні цілі! Ту-142 більше не роблять. А Іскандери не так часто виносять
30.05.2026 10:42 Відповісти
Установка Іскандера це також хороша ціль, їх довго виготовляти.
30.05.2026 10:43 Відповісти
на літаки треба було Панцирі ставить
30.05.2026 10:35 Відповісти
Дуже правильна тактика- тактика масованих нальотів, удар кулаком , а не розтопиреними пальцями. Добре, що силами СБС командує розумна людина- Роберт Бровді.
30.05.2026 12:25 Відповісти
30.05.2026 10:36 Відповісти
30.05.2026 10:43 Відповісти
Это противолодочные самолеты. И от них с современными подлодками толку ноль. Потому и стояли без защиты - скорее как музейные экспонаты. От их уничтожения ни тепло ни холодно - чисто медийная картинка.
30.05.2026 12:57 Відповісти
..так так...Ви як завжди **праві*))) Які дурні кацапи.... Тримають полк Ту-142 на Далекому Сході... полк під Вологдою..та ще й окрему ескадрилію на півночі рашки. Поцікався..що таке Ту-142МК-3... щоб не писати наступного разу відверту дитячу маячню..... Чи вже носій протичовнових ракет з новітньою системою відслідковування такий вже непотріб? Як раз ТАРЗ і модифікує кацапсячі А-50 та Ту-142.... Тому вони там і стояли...)))) І для підвищення Вашої ерудиції... Ту-142МК...единий комплекс дального відстеження підводних човнів... Є ще Іл-38...але то тактичного рівня літак.
30.05.2026 13:16 Відповісти
Щось кацапи припинили літаки шинами обкладати
30.05.2026 10:40 Відповісти
соломою треба
30.05.2026 10:42 Відповісти
Бо після прильоту по такому "укриттю" місцеві починають волати ,що горить нафтосховище..))
30.05.2026 10:52 Відповісти
два Іскандери(фото)
30.05.2026 10:41 Відповісти
Ех, протичовнові літаки.... А я думав, що це та гидота, з якої ракетами пуляють...

Ну ОК. Все одно круто. Ну а іскандер підсмажений, то взагалі супер
30.05.2026 10:42 Відповісти
"Ех, протичовнові літаки..." США та НАТО мають бути дуже задоволені та подякувати ЗСУ.
30.05.2026 11:10 Відповісти
30.05.2026 10:42 Відповісти
Дякуємо нашому президенту Вові!
30.05.2026 10:43 Відповісти
Слава "Династії"!...
30.05.2026 10:53 Відповісти
І таки да.
Ось нам доводять що якщо би не було корупції - то і не було б безпілотників з фаєрпоінт і не було б фламінгів. П'ять штук.
Так що не звертайте уваги що десь хтось щось вкрав - головне - результат.
30.05.2026 10:59 Відповісти
Там ще таких є-як курів не різаних..Треба уточнювати який ваш-R1 ?
30.05.2026 10:54 Відповісти
Дуже гарно. Надіюсь скоро і до моцкви ці БПЛА доберуться. Там дуже багато жирних цілей, літаків, аеропортів, ПВО і моцковської иліти. Рашисти ще благати нас будуть щоб забрали крим назад і репарації тільки б відчепилися
30.05.2026 10:47 Відповісти
"Велич" немитої впевнено котиться по пNзді.
30.05.2026 10:50 Відповісти
Вдало залетіли....
30.05.2026 10:55 Відповісти
Доброї ночи ми з України!
Хтось дуже хотів "движухі", ми до вас.
30.05.2026 11:02 Відповісти
Чудова новина ! хотілося що б вони потрапили в завтрішній звіт Ген .штабу.
30.05.2026 11:04 Відповісти
30.05.2026 11:04 Відповісти
Неплохой улов... Так держать.
30.05.2026 11:07 Відповісти
дайте ссылку на музыку
30.05.2026 11:19 Відповісти
https://fex.net/uk/s/mrobvma
https://fex.net/uk/s/tkovb4d

Перше посилання - трек з цього відео. Друге - з цього
30.05.2026 12:59 Відповісти
Сломали Эспандер! Тушки vs лодки - 0:2 в пользу лодок!
30.05.2026 12:08 Відповісти
Оце крутяк!
30.05.2026 12:54 Відповісти
 
 