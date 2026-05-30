Сили безпілотників ЗСУ уразили "Іскандер" і літаки Ту-142 під Таганрогом. ВIДЕО

У ніч на 30 травня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ (СБС) заявили про ураження військових цілей на території російського міста Таганрог. Серед них — оперативно-тактичний ракетний комплекс "Іскандер" та два літаки Ту-142.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач СБС ЗСУ Роберт (Мадяр) Бровді.

Він зазначив, що удар було завдано по військових об’єктах у районі Таганрога, зокрема на території та поблизу військового аеродрому.

"Візит ввічливості до Таганрогу здійснено Птахами 1 ОЦ СБС. Результат не обмежився переліком вищевикладених цілей,- у води теж прикурювало гут. Відео згодом.

За координації новоствореного Центру глибинного ураження Сил безпілотних систем", - зазначив Бровді.

Було знищено:

оперативно-тактичний ракетний комплекс "Іскандер";

два дальні протичовнові літаки Ту-142.

Командувач СБС ЗСУ заявив, що комплекс "Іскандер" був уражений на пусковій позиції поблизу Таганрога. Також зазначається, що удар по літаках Ту-142 відбувся на військовому аеродромі.

Що відомо про уражену техніку

Ту-142 - це дальній протичовновий літак, створений на базі стратегічного бомбардувальника Ту-95 та призначений для патрулювання морських зон і боротьби з підводними човнами.

ОТРК "Іскандер" - російський оперативно-тактичний ракетний комплекс, призначений для запуску ракет класу "земля–земля".

Що передувало?

Вночі 30 травня російське місто Таганрог зазнало масованої атаки безпілотників. На території порту виникли пожежі.

