Сили безпілотників ЗСУ уразили "Іскандер" і літаки Ту-142 під Таганрогом. ВIДЕО
У ніч на 30 травня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ (СБС) заявили про ураження військових цілей на території російського міста Таганрог. Серед них — оперативно-тактичний ракетний комплекс "Іскандер" та два літаки Ту-142.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач СБС ЗСУ Роберт (Мадяр) Бровді.
Він зазначив, що удар було завдано по військових об’єктах у районі Таганрога, зокрема на території та поблизу військового аеродрому.
"Візит ввічливості до Таганрогу здійснено Птахами 1 ОЦ СБС. Результат не обмежився переліком вищевикладених цілей,- у води теж прикурювало гут. Відео згодом.
За координації новоствореного Центру глибинного ураження Сил безпілотних систем", - зазначив Бровді.
Було знищено:
- оперативно-тактичний ракетний комплекс "Іскандер";
- два дальні протичовнові літаки Ту-142.
Командувач СБС ЗСУ заявив, що комплекс "Іскандер" був уражений на пусковій позиції поблизу Таганрога. Також зазначається, що удар по літаках Ту-142 відбувся на військовому аеродромі.
Що відомо про уражену техніку
Ту-142 - це дальній протичовновий літак, створений на базі стратегічного бомбардувальника Ту-95 та призначений для патрулювання морських зон і боротьби з підводними човнами.
ОТРК "Іскандер" - російський оперативно-тактичний ракетний комплекс, призначений для запуску ракет класу "земля–земля".
Що передувало?
Вночі 30 травня російське місто Таганрог зазнало масованої атаки безпілотників. На території порту виникли пожежі.
знищені літаки це завжди приємно
Ну ОК. Все одно круто. Ну а іскандер підсмажений, то взагалі супер
Ось нам доводять що якщо би не було корупції - то і не було б безпілотників з фаєрпоінт і не було б фламінгів. П'ять штук.
Так що не звертайте уваги що десь хтось щось вкрав - головне - результат.
Хтось дуже хотів "движухі", ми до вас.
Перше посилання - трек з цього відео. Друге - з цього