Дрони із написом "Поліція" на борту атакували три танкери "тіньового флоту" РФ поблизу берегів Туреччини. ВIДЕО

28 травня у Чорному морі біля північного узбережжя Туреччини безпілотники атакували три танкери, які перевозили російську нафту в обхід санкцій.

Про це пише Türkiye Today з посиланням на судноплавне агентство Tribeca та підтверджує Reuters, передає Цензор.НЕТ.

У мережах опублікований відеозапис, на якому начебто зафільмоване місце атаки. На записі видно велике судно, біля корми якого стоїть надводний безпілотник. Його бойова частина, ймовірно, не спрацювала. На борту надводного безпілотника можна розгледіти напис, який дуже схожий на слово "Поліція".

Що відомо?

За даними журналістів, інцидент стався у четвер, 28 травня. Танкер James II (прапор Палау) у момент удару був без вантажу за 80 км на північ від турецького району Тюркелі. Ще два судна — Altura та Velora (обидва під прапором Сьєрра-Леоне) — зазнали атаки безпілотників безпосередньо під час перевалки нафти у морі.

Агентство Tribeca повідомляє, що до місця події було направлено рятувальні катери. За попередніми даними, екіпажі не постраждали. Наразі ані Київ, ані Москва офіційно не коментували нічну атаку.

Атака на тіньовий флот РФ: уражено три танкери біля Туреччини
Водночас усі три судна добре відомі українським спецслужбам як ключові елементи "тіньового флоту" Росії:

  • James II: за даними ГУР МО, з червня 2024 року задіяний в нелегальному експорті сировини з портів РФ в обхід цінової стелі G7. У травні 2025 року потрапив під санкції Великої Британії.

  • Altura: лише за півтора року (із січня 2024-го по липень 2025-го) встиг вивезти близько 6 млн барелів російської нафти. Перебуває під жорсткими санкціями ЄС, Швейцарії, Британії та Канади.

  • Velora: за аналогічний період перевіз 5,2 млн барелів нафти для бюджету агресора. Із жовтня 2025 року перебуває під санкційними пакетами західних країн.

Топ коментарі
Невдала атака... м'яко кажучи.
28.05.2026 16:45 Відповісти
Який дятел проектував систему підриву???
Ну як мінімум три канали-схеми активації заряду мали бути...
*****, деградація інженерно-диверсійної школи. Немає слів...
28.05.2026 16:54 Відповісти
Та це якийсь "цирк"... Писали-б, уже, латинськими буквами - під "міжнародність" "закосили-б". Бо у половині світу морська поліція плаває саме з такими написами... І який стосунок має "поліція" до ГУР, СБУ, чи ССО, які займаються БЕК?
Здається мені, що це - тупа кацапська провокація...
28.05.2026 17:07 Відповісти
так ціль уражено чи ні?
28.05.2026 16:42 Відповісти
У поліції спитаєте
28.05.2026 16:44 Відповісти
Не стоило так их подписывать. Если бы по ним начали стрелять - пришлось бы их потом в Тихом океане искать. Но в целом как всегда с полицией - не сработали.
28.05.2026 17:24 Відповісти
ні не вражена. понти поганяли . щоб було що в марахфоні розповідати
28.05.2026 19:29 Відповісти
Напишите Рыбнадзор. Все обхохочемся...
28.05.2026 16:45 Відповісти
Мабуть, просто переплутали турецький алфавіт з нашим, бо нас там немає!

Мабуть, просто переплутали турецький алфавіт з нашим, бо нас там немає!
28.05.2026 16:47 Відповісти
Никаких танкеров, вёдрами пусть носят...
28.05.2026 16:48 Відповісти
Могли би вже придумать дистанційний підрив, бо так наше буде до Атлантики допливать, лякаючі ООН та еврогеїв.
28.05.2026 16:52 Відповісти
кстати, вполне может быть провокация... Тогда надпись на украинском языке на дронах несет конкретную задачу по дискредитации....
28.05.2026 17:37 Відповісти
«Как вы яхту назовете, так она и поплывет» кацапською але дуже влучно
28.05.2026 17:33 Відповісти
100%. Клименко ж сказав - не навчені воювати.
29.05.2026 00:31 Відповісти
Малоймовірно, що одразу два дрони не спрацювали. Скоріше за все, це дуже товстий натяк, мовляв краще вам припинити обслуговувати ці танкери. Бо напряму підривати їх на території Туреччини - це трохи ризиковано.
28.05.2026 17:42 Відповісти
Тільки не зрозуміло чому вони не здетонували. Це більше на диверсію проти дронів схоже ніж на знищення рашистського флоту
28.05.2026 18:02 Відповісти
Тому що це НЕУКРАЇНСЬКІ дрони, а дешевий кацапський муляж, щоб зачепити турків, які щось трохи десь-якось помагають Україні.
29.05.2026 10:50 Відповісти
прикро
28.05.2026 19:04 Відповісти
атаковано трьох порушників і що, хоч один дрон спрацював? чи чистий акт саботажу..? три акти.
28.05.2026 19:39 Відповісти
ТРЕБА ЩЕ МЕГАФОН ПОСТАВИТИ НА ДРОНАХ Й ГОЛОСОМ ЯНИКА ЧЕРТА ЩОБ КАЗАЛИ - " АСТАНАВИТЕСЬ " )))
29.05.2026 01:13 Відповісти
 
 