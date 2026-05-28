Дрони із написом "Поліція" на борту атакували три танкери "тіньового флоту" РФ поблизу берегів Туреччини. ВIДЕО

28 травня у Чорному морі біля північного узбережжя Туреччини безпілотники атакували три танкери, які перевозили російську нафту в обхід санкцій.

Про це пише Türkiye Today з посиланням на судноплавне агентство Tribeca та підтверджує Reuters, передає Цензор.НЕТ.

У мережах опублікований відеозапис, на якому начебто зафільмоване місце атаки. На записі видно велике судно, біля корми якого стоїть надводний безпілотник. Його бойова частина, ймовірно, не спрацювала. На борту надводного безпілотника можна розгледіти напис, який дуже схожий на слово "Поліція".

Що відомо?

За даними журналістів, інцидент стався у четвер, 28 травня. Танкер James II (прапор Палау) у момент удару був без вантажу за 80 км на північ від турецького району Тюркелі. Ще два судна — Altura та Velora (обидва під прапором Сьєрра-Леоне) — зазнали атаки безпілотників безпосередньо під час перевалки нафти у морі.

Агентство Tribeca повідомляє, що до місця події було направлено рятувальні катери. За попередніми даними, екіпажі не постраждали. Наразі ані Київ, ані Москва офіційно не коментували нічну атаку.

Більше про судна "тіньового флоту" РФ

Водночас усі три судна добре відомі українським спецслужбам як ключові елементи "тіньового флоту" Росії:

James II: за даними ГУР МО, з червня 2024 року задіяний в нелегальному експорті сировини з портів РФ в обхід цінової стелі G7. У травні 2025 року потрапив під санкції Великої Британії.

Altura: лише за півтора року (із січня 2024-го по липень 2025-го) встиг вивезти близько 6 млн барелів російської нафти. Перебуває під жорсткими санкціями ЄС, Швейцарії, Британії та Канади.

Velora: за аналогічний період перевіз 5,2 млн барелів нафти для бюджету агресора. Із жовтня 2025 року перебуває під санкційними пакетами західних країн.

