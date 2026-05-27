Сили безпілотних систем уразили РЛС "Небо-СВ", ЗРК "Бук-М2" та комплекс С-350 "Вітязь" окупантів. ВIДЕО

Сили безпілотних систем провели серію ударів по ключових об’єктах російських окупантів у Луганській, Донецькій та Запорізькій областях.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під ураження потрапили елементи протиповітряної оборони, командні машини, склади матеріально-технічного забезпечення, тимчасові пункти дислокації та логістичні об’єкти ворога.

Операції виконували підрозділи 1-го окремого центру, 9-го батальйону "Кайрос" 414-ї бригади "Птахи Мадяра", 413-го полку "Рейд" та 412-ї бригади Nemesis у взаємодії з Центром глибинних уражень угруповання СБС.

Серед найважливіших уражених цілей - радіолокаційна станція "Небо-СВ" у Луганській області, командно-штабна машина ЗРК "Бук-М2", тягач зі складу комплексу С-350 "Вітязь", а також кілька складів МТЗ і тимчасових пунктів дислокації окупантів.

Окремо українські оператори дронів завдали ударів по логістичних маршрутах противника у Запорізькій та Донецькій областях.

У СБС наголошують, що системні удари по таких об’єктах суттєво послаблюють можливості російських військ виявляти повітряні цілі, координувати роботу ППО та забезпечувати свої підрозділи технікою, паливом і боєприпасами.

