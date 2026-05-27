Пілот підрозділу "Фенікс" FPV-дроном уразив вантажівку з окупантами на рекордній відстані у 103 кілометри. ВIДЕО

Пілот прикордонного підрозділу "Фенікс" встановив рекорд дальності для FPV-дрона, подолавши 103 кілометри та завдавши удару по логістиці російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, український оператор використав звичайний FPV-дрон для ураження ворожої вантажівки військового призначення, яка перебувала в глибокому тилу противника.

Успішне ураження цілі на такій дистанції демонструє розвиток українських безпілотних технологій та розширення можливостей Сил оборони щодо знищення логістики ворога навіть на значній відстані від лінії бойового зіткнення.

