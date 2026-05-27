Пілот підрозділу "Фенікс" FPV-дроном уразив вантажівку з окупантами на рекордній відстані у 103 кілометри. ВIДЕО

Пілот прикордонного підрозділу "Фенікс" встановив рекорд дальності для FPV-дрона, подолавши 103 кілометри та завдавши удару по логістиці російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, український оператор використав звичайний FPV-дрон для ураження ворожої вантажівки військового призначення, яка перебувала в глибокому тилу противника.

Успішне ураження цілі на такій дистанції демонструє розвиток українських безпілотних технологій та розширення можливостей Сил оборони щодо знищення логістики ворога навіть на значній відстані від лінії бойового зіткнення.

Топ коментарі
+12
Під@рам нежданчик.
27.05.2026 19:15 Відповісти
+3
Благодійний вогонь з України, зійшов на голови московитів!!
27.05.2026 19:39 Відповісти
+2
Без френеля -не буде ніхренеля.
27.05.2026 22:05 Відповісти
Знов ще?)
27.05.2026 19:21 Відповісти
А в іншій темі сьогодні скептично відносилися до слів Федорова про прагненню до нарощування подібних мідл-страйків.
27.05.2026 19:23 Відповісти
Зрадофілів тут вдосталь
27.05.2026 20:41 Відповісти
Що є-то є. Причому у них в пріоритеті-запис будь-кого до внутрішнього ворога (справедливості заради-некомпетентна влада своїми діями усіляко цьому посприяла) і боротьба з ним. Але що прикро-пріоритет не на зовнішньому ворозі, а на внутрішньому. Що і потрібно *****-внести розбрат серед українців. Зрадофіли не думають про те що українці-не рабська нація і злочинну владу можна знести-перевірено майданом. Але не розуміють що під час повномасштабної війни головний пріоритет-це зовнішній ворог і нам життєво необхідно його перемогти, інакше нас просто не стане як нації. Якщо вистоїмо (а іншого виходу просто нема)-з внутрішнім розберемося.
27.05.2026 23:41 Відповісти
отакої! Сто кілометрів! І не завадило ані мокре листя, ані вертикальний профіль поверхні землі, який "врізається" у зону Френеля.
27.05.2026 19:52 Відповісти
Бо аналоговий сигнал-то сила! 💪
27.05.2026 19:58 Відповісти
але ж і Френелю пальцяу рот не клади. Добре що хоч оператор ніхєра не в курсі був що вертикальний профіль поверхні землі може у будь-який момент врізатись у його зону Френеля.
27.05.2026 20:16 Відповісти
27.05.2026 22:04 Відповісти
