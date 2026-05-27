Пілот підрозділу "Фенікс" FPV-дроном уразив вантажівку з окупантами на рекордній відстані у 103 кілометри. ВIДЕО
Пілот прикордонного підрозділу "Фенікс" встановив рекорд дальності для FPV-дрона, подолавши 103 кілометри та завдавши удару по логістиці російських окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, український оператор використав звичайний FPV-дрон для ураження ворожої вантажівки військового призначення, яка перебувала в глибокому тилу противника.
Успішне ураження цілі на такій дистанції демонструє розвиток українських безпілотних технологій та розширення можливостей Сил оборони щодо знищення логістики ворога навіть на значній відстані від лінії бойового зіткнення.
Топ коментарі
+12 Андрій Руденко #570436
показати весь коментар27.05.2026 19:15 Відповісти Посилання
+3 Oleksandr Valovyi
показати весь коментар27.05.2026 19:39 Відповісти Посилання
+2 Sav UA #551121
показати весь коментар27.05.2026 22:05 Відповісти Посилання
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Андрій Руденко #570436
показати весь коментар27.05.2026 19:15 Відповісти Мені подобається 12 Посилання
Владислав Сварчевський
показати весь коментар27.05.2026 19:21 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Alex O #513819
показати весь коментар27.05.2026 19:23 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Дима Купчук
показати весь коментар27.05.2026 20:41 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Alex O #513819
показати весь коментар27.05.2026 23:41 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Oleksandr Valovyi
показати весь коментар27.05.2026 19:39 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Urs
показати весь коментар27.05.2026 19:52 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Sav UA #551121
показати весь коментар27.05.2026 19:58 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Urs
показати весь коментар27.05.2026 20:16 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Sav UA #551121
показати весь коментар27.05.2026 22:04 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Sav UA #551121
показати весь коментар27.05.2026 22:05 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль