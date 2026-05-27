Пилот подразделения "Феникс" FPV-дроном поразил грузовик с оккупантами на рекордном расстоянии в 103 километра. ВИДЕО

Пилот пограничного подразделения "Феникс" установил рекорд дальности для FPV-дрона, преодолев 103 километра и нанеся удар по логистике российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинский оператор использовал обычный FPV-дрон для поражения вражеского грузовика военного назначения, который находился в глубоком тылу противника.

Успешное поражение цели на такой дистанции демонстрирует развитие украинских беспилотных технологий и расширение возможностей Сил обороны по уничтожению логистики врага даже на значительном расстоянии от линии боевого столкновения.

Топ комментарии
Під@рам нежданчик.
27.05.2026 19:15 Ответить
Благодійний вогонь з України, зійшов на голови московитів!!
27.05.2026 19:39 Ответить
Без френеля -не буде ніхренеля.
27.05.2026 22:05 Ответить
27.05.2026 19:21 Ответить
А в іншій темі сьогодні скептично відносилися до слів Федорова про прагненню до нарощування подібних мідл-страйків.
27.05.2026 19:23 Ответить
27.05.2026 20:41 Ответить
Що є-то є. Причому у них в пріоритеті-запис будь-кого до внутрішнього ворога (справедливості заради-некомпетентна влада своїми діями усіляко цьому посприяла) і боротьба з ним. Але що прикро-пріоритет не на зовнішньому ворозі, а на внутрішньому. Що і потрібно *****-внести розбрат серед українців. Зрадофіли не думають про те що українці-не рабська нація і злочинну владу можна знести-перевірено майданом. Але не розуміють що під час повномасштабної війни головний пріоритет-це зовнішній ворог і нам життєво необхідно його перемогти, інакше нас просто не стане як нації. Якщо вистоїмо (а іншого виходу просто нема)-з внутрішнім розберемося.
27.05.2026 23:41 Ответить
отакої! Сто кілометрів! І не завадило ані мокре листя, ані вертикальний профіль поверхні землі, який "врізається" у зону Френеля.
27.05.2026 19:52 Ответить
Бо аналоговий сигнал-то сила! 💪
27.05.2026 19:58 Ответить
але ж і Френелю пальцяу рот не клади. Добре що хоч оператор ніхєра не в курсі був що вертикальний профіль поверхні землі може у будь-який момент врізатись у його зону Френеля.
27.05.2026 20:16 Ответить
27.05.2026 22:04 Ответить
