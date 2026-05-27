Пилот подразделения "Феникс" FPV-дроном поразил грузовик с оккупантами на рекордном расстоянии в 103 километра. ВИДЕО

Пилот пограничного подразделения "Феникс" установил рекорд дальности для FPV-дрона, преодолев 103 километра и нанеся удар по логистике российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинский оператор использовал обычный FPV-дрон для поражения вражеского грузовика военного назначения, который находился в глубоком тылу противника.

Успешное поражение цели на такой дистанции демонстрирует развитие украинских беспилотных технологий и расширение возможностей Сил обороны по уничтожению логистики врага даже на значительном расстоянии от линии боевого столкновения.

