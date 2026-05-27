Пилот подразделения "Феникс" FPV-дроном поразил грузовик с оккупантами на рекордном расстоянии в 103 километра. ВИДЕО
Пилот пограничного подразделения "Феникс" установил рекорд дальности для FPV-дрона, преодолев 103 километра и нанеся удар по логистике российских оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинский оператор использовал обычный FPV-дрон для поражения вражеского грузовика военного назначения, который находился в глубоком тылу противника.
Успешное поражение цели на такой дистанции демонстрирует развитие украинских беспилотных технологий и расширение возможностей Сил обороны по уничтожению логистики врага даже на значительном расстоянии от линии боевого столкновения.
Топ комментарии
+12 Андрій Руденко #570436
показать весь комментарий27.05.2026 19:15 Ответить Ссылка
+3 Oleksandr Valovyi
показать весь комментарий27.05.2026 19:39 Ответить Ссылка
+2 Sav UA #551121
показать весь комментарий27.05.2026 22:05 Ответить Ссылка
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Андрій Руденко #570436
показать весь комментарий27.05.2026 19:15 Ответить Мне нравится 12 Ссылка
Владислав Сварчевський
показать весь комментарий27.05.2026 19:21 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Alex O #513819
показать весь комментарий27.05.2026 19:23 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Дима Купчук
показать весь комментарий27.05.2026 20:41 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Alex O #513819
показать весь комментарий27.05.2026 23:41 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Oleksandr Valovyi
показать весь комментарий27.05.2026 19:39 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Urs
показать весь комментарий27.05.2026 19:52 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Sav UA #551121
показать весь комментарий27.05.2026 19:58 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Urs
показать весь комментарий27.05.2026 20:16 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Sav UA #551121
показать весь комментарий27.05.2026 22:04 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Sav UA #551121
показать весь комментарий27.05.2026 22:05 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль