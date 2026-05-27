Пограничники на юге дроном врезались в блокпост оккупантов и полностью уничтожили его. ВИДЕО

На юге Украины одно из подразделений Государственной пограничной службы нанесло серию ударов по позициям российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в ходе боевых действий украинские операторы ударных дронов поразили вражеские укрытия, технику и живую силу противника.

Один из FPV-дронов врезался в блокпост оккупантов и полностью разнес его.

Также среди пораженных целей — российский мотоцикл, оборудование и пехота противника.

Видео боевых действий опубликовано в Telegram-канале ГПСУ.

армия РФ (22938) Госпогранслужба (7145) пограничники (1708) уничтожение (9932) дроны (7239)
То лемінг двері за собою закрило??? Диво якесь...
27.05.2026 17:12 Ответить
А сквозняк если?
27.05.2026 18:32 Ответить
Ну єслі... Лемінг ,скоріше, був нестандартний(
27.05.2026 19:41 Ответить
Не ппртяг! Боже борони!
27.05.2026 19:42 Ответить
 
 