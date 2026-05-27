Прикордонники на Півдні дроном влетіли у блокпост окупантів та знищили його вщент. ВIДЕО
На Півдні України один із підрозділів Державної прикордонної служби завдав серії ударів по позиціях російських окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час бойової роботи українські оператори ударних дронів уразили ворожі укриття, техніку та живу силу противника.
Один із FPV-дронів влетів у блокпост окупантів та повністю розтрощив його.
Також серед уражених цілей - російський мотоцикл, обладнання та піхота противника.
Відео бойової роботи опублікували у телеграм-каналі ДПСУ.
