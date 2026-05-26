Боєць Полку Калиновського з автомата збив російський дрон під час атаки на екіпаж. ВIДЕО

Боєць Полку Калиновського зафільмував на камеру GoPro момент знищення російського дрона під час однієї з атак ворога.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час виїзду на бойове завдання окупанти атакували бійців інтернаціонального легіону ГУР МО України ударним безпілотником.

Коли ворожа ціль наблизилася, захисник Сил оборони відкрив прицільний вогонь зі стрілецької зброї.

У результаті точного влучання російський дрон вибухнув просто у повітрі.

