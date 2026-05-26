Пілоти Повітряних сил авіаційними бомбами AASM HAMMER знищили будівлю зі штурмовиками РФ. ВIДЕО

Пілоти Повітряних сил України винищувачами завдали авіаудару по штурмових групах російських окупантів на одному з напрямків фронту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, кадрами бойової роботи поділився український пілот у своєму телеграм-каналі "Соняшник".

Для ураження цілі були використані французькі керовані авіаційні бомби AASM HAMMER з дальністю застосування до 70 кілометрів.

Удару завдали по будівлі, де переховувалися російські піхотинці.

Після влучання споруда була повністю зруйнована разом з особовим складом окупантів усередині.

