Пілоти Повітряних сил авіаційними бомбами AASM HAMMER знищили будівлю зі штурмовиками РФ. ВIДЕО
Пілоти Повітряних сил України винищувачами завдали авіаудару по штурмових групах російських окупантів на одному з напрямків фронту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, кадрами бойової роботи поділився український пілот у своєму телеграм-каналі "Соняшник".
Для ураження цілі були використані французькі керовані авіаційні бомби AASM HAMMER з дальністю застосування до 70 кілометрів.
Удару завдали по будівлі, де переховувалися російські піхотинці.
Після влучання споруда була повністю зруйнована разом з особовим складом окупантів усередині.
Топ коментарі
+8 Kozyuk
показати весь коментар26.05.2026 23:12 Відповісти Посилання
+7 Danger Zone
показати весь коментар27.05.2026 02:53 Відповісти Посилання
+5 Danger Zone
показати весь коментар27.05.2026 09:00 Відповісти Посилання
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Олександр Петров #550901
показати весь коментар26.05.2026 22:59 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Герхард
показати весь коментар26.05.2026 23:02 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Anatoliy Sheiko #553682
показати весь коментар26.05.2026 23:14 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Dic Dolovo
показати весь коментар26.05.2026 23:09 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Kozyuk
показати весь коментар26.05.2026 23:12 Відповісти Мені подобається 8 Посилання
Yury Onofrichuk #395902
показати весь коментар27.05.2026 09:51 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Amber
показати весь коментар26.05.2026 23:29 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Oleksandr Valovyi
показати весь коментар26.05.2026 23:48 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Urs
показати весь коментар26.05.2026 23:55 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Владислав Сварчевський
показати весь коментар27.05.2026 00:15 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Danger Zone
показати весь коментар27.05.2026 02:53 Відповісти Мені подобається 7 Посилання
Дмитро Піталов #581675
показати весь коментар27.05.2026 07:58 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Danger Zone
показати весь коментар27.05.2026 09:00 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
✘
Danger Zone
показати весь коментар27.05.2026 12:01 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
✘
✘
Yury Onofrichuk #395902
показати весь коментар27.05.2026 09:55 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль