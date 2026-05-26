7 406 18

Пилоты Воздушных сил авиационными бомбами AASM HAMMER уничтожили здание со штурмовиками РФ. ВИДЕО

Пилоты Воздушных сил Украины на истребителях нанесли авиаудар по штурмовым группам российских оккупантов на одном из направлений фронта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадрами боевых действий поделился украинский пилот в своем Telegram-канале "Соняшник".

Для поражения цели были использованы французские управляемые авиационные бомбы AASM HAMMER с дальностью применения до 70 километров.

Удар был нанесен по зданию, где укрывались российские пехотинцы.

После попадания сооружение было полностью разрушено вместе с личным составом оккупантов внутри.

Топ комментарии
+8
Подяка пілотам. А якої країни ці бомби? На восьмому році свого одноосібного правління пан Голобородько не створив нашої бомби? Чи вони дуже секретні і важкі і тримаються для кращих часів?
26.05.2026 23:12 Ответить
+7
Якби в Україні був президент-українець-патріот, а не сіоніст-ворюга-з кращими друзями - то цього всьго і не було - крові,смерті, повної розрухи. Грьобані мудрили українськи - це завдяки вам Україну зтирають з землі.
27.05.2026 02:53 Ответить
+5
зелескот, війна в Україні йшла з 14 року - локалізована була у двох областях, і поступово скорочувалась, чоловіки спокійно їздили за кордон, бандити зеленского з тцк не ловили та гвалтували мобілізацією інвалідів, не було повітряних тривог та ударів ракетами та шахедами, не було смертей у дітей, жінок - це все мало назву - час президентсва Петра Порошенко та діяли Мінськи угоди. Твій гнида обіцяла шо воно разом з дерьмаком зроблять такі угоди шо Порох просто вмре від завідок - ну, шо пі....ст, зробили.
27.05.2026 09:00 Ответить
... там була "целая куча рускіх штурмовікофф"...
26.05.2026 22:59 Ответить
Карпаччо алярус.
26.05.2026 23:02 Ответить
...у трусіках.
26.05.2026 23:14 Ответить
А шо там з плануючими бомбами з двигуном від реактивного заряду. Які з ХАймарсу планували запускати, типу мали летіти км на 100-120? Похєрілі ?
26.05.2026 23:09 Ответить
Подяка пілотам. А якої країни ці бомби? На восьмому році свого одноосібного правління пан Голобородько не створив нашої бомби? Чи вони дуже секретні і важкі і тримаються для кращих часів?
26.05.2026 23:12 Ответить
Ти реально вважаєш, що бомби створюються виключно за бажанням чи рішенням президента країни?
27.05.2026 09:51 Ответить
Бомби французькі , а наших немає , на жаль 😡
26.05.2026 23:29 Ответить
Демосковізація орків в Україні!
26.05.2026 23:48 Ответить
https://www.youtube.com/shorts/-K5YKei-VHI Мадяр: непідтверджених втрат противника є близько 20%.
26.05.2026 23:55 Ответить
Щоб тіки Крилам вдачі вистачало!!!
27.05.2026 00:15 Ответить
Шо ти бот ниєш свою методичку? При кому б це ***** не напало?
27.05.2026 07:58 Ответить
Пам'ять підводить - саме за президенства януковича і почалась незакона анексія Криму - окупація- війна. Саме янукович звертався до уйла з листом про ввід військ рашистів на терріторії України( чюркін в оон показав оригинал цього листа - через місяц - скоропостіжно сконав). Не забагато українці роблять помилок обираючи то комуняк, то зека-рецедівіста, то клоуна - хто це все може виправляти після їх "вдалого" керування.
27.05.2026 12:01 Ответить
Точно. Путін тут ні до чого! Адіннарот! Знесемо Зеленського і відновимо мир з дружнім сусідом!
27.05.2026 09:55 Ответить
 
 