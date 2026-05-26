Пилоты Воздушных сил авиационными бомбами AASM HAMMER уничтожили здание со штурмовиками РФ. ВИДЕО
Пилоты Воздушных сил Украины на истребителях нанесли авиаудар по штурмовым группам российских оккупантов на одном из направлений фронта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, кадрами боевых действий поделился украинский пилот в своем Telegram-канале "Соняшник".
Для поражения цели были использованы французские управляемые авиационные бомбы AASM HAMMER с дальностью применения до 70 километров.
Удар был нанесен по зданию, где укрывались российские пехотинцы.
После попадания сооружение было полностью разрушено вместе с личным составом оккупантов внутри.
