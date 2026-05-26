Оккупант показал последствия удара Сил обороны по базе с российской техникой: "П#здец, все сожгли нах#й". ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой российский военный демонстрирует последствия удара Сил обороны по базе оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские защитники нанесли прицельный удар по месту, где противник хранил технику и материальные ресурсы.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

После атаки на территории базы начался масштабный пожар.

На кадрах видны уничтоженные автомобили, багги, провизия и боекомплект оккупантов.

"П#здец, все сожгли нах#й. Через вот эти дырки, нах#й, залетали, п#здец", - скулит российский военный во время осмотра уничтоженного склада.

Смотрите также: Два FPV-дрона бригады "Спартан" влетели в российскую пехоту сразу после высадки. ВИДЕО

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также: Операторы наземных роботов подразделения NC13 взорвали подземное укрытие с рашистами внутри. ВИДЕО