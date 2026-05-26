Окупант показав наслідки удару Сил оборони по базі з російською технікою: "П#здец, все сожгли нах#й". ВIДЕО

У мережі оприлюднили відеозапис, на якому російський військовий демонструє наслідки удару Сил оборони по базі окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські захисники завдали прицільного ураження по місцю, де противник зберігав техніку та матеріальні ресурси.

Після атаки на території бази спалахнула масштабна пожежа.

На кадрах видно знищені автівки, баггі, провізію та боєкомплект окупантів.

"П#здец, все сожгли нах#й. Через вот эти дырки нах#й залетали, п#здец", - скиглить російський військовий під час огляду знищеного складу.

Увага! Ненормативна лексика!

