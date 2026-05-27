Боец Полка Калиновского с автомата сбил российский дрон во время атаки на экипаж

Боец полка Калиновского запечатлел на камеру GoPro момент уничтожения российского дрона во время одной из атак врага.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время выезда на боевое задание оккупанты атаковали бойцов интернационального легиона ГУР МО Украины ударным беспилотником.

Когда вражеская цель приблизилась, защитник Сил обороны открыл прицельный огонь из стрелкового оружия.

В результате точного попадания российский дрон взорвался прямо в воздухе.

уничтожение (9925) дроны (7229) Интернациональный легион (28) ГУР (809)
Пощастило, що із влучністю у військового все добре. Хоча для таких цілей, частіше використовують "дробовик".
27.05.2026 00:15 Ответить
Є спеціальні патрони і для нарізної зброї. І у нас і у кацапів.
27.05.2026 00:47 Ответить
Сябри))))
27.05.2026 00:17 Ответить
а сміх супер 🤣👍...
27.05.2026 00:30 Ответить
Нервовий... Відчуття, що "безноса , з косою", пройшла поряд, і не помітила...
27.05.2026 03:17 Ответить
Живий! Слава Богу🙏🙏🙏
27.05.2026 02:55 Ответить
 
 