Боец Полка Калиновского с автомата сбил российский дрон во время атаки на экипаж
Боец полка Калиновского запечатлел на камеру GoPro момент уничтожения российского дрона во время одной из атак врага.
Как сообщает Цензор.НЕТ, во время выезда на боевое задание оккупанты атаковали бойцов интернационального легиона ГУР МО Украины ударным беспилотником.
Когда вражеская цель приблизилась, защитник Сил обороны открыл прицельный огонь из стрелкового оружия.
В результате точного попадания российский дрон взорвался прямо в воздухе.
