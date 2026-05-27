Операторы СБС и бригады К-2 уничтожили танк, артиллерию и пехоту оккупантов на Харьковщине. ВИДЕО
Операторы Сил беспилотных систем и бойцы 20-й бригады К-2 продолжают уничтожать живую силу и технику российских оккупантов в Харьковской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, российские войска не прекращают штурмы позиций Сил обороны небольшими пехотными группами, активно используя БПЛА и средства радиоэлектронной борьбы.
Несмотря на это, украинские операторы дронов своевременно обнаруживают противника и наносят точные удары по его силам и логистике.
На обнародованных кадрах зафиксировано поражение артиллерии, танка, логистической техники и живой силы врага.
Всего украинские защитники уничтожили:
- 15 оккупантов;
- 1 танк;
- 1 артиллерийское рорудие;
- 1 автомобиль;
- 2 квадроцикла.
