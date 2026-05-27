Оператори СБС та бригади К-2 знищили танк, артилерію та піхоту окупантів на Харківщині. ВIДЕО
Оператори Сил безпілотних систем та бійці 20-ї бригади К-2 продовжують знищувати живу силу й техніку російських окупантів на Харківщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, російські війська не припиняють штурми позицій Сил оборони малими піхотними групами, активно використовуючи БпЛА та засоби радіоелектронної боротьби.
Попри це, українські оператори дронів своєчасно виявляють противника та завдають точних ударів по його силах і логістиці.
На оприлюднених кадрах зафіксовано ураження артилерії, танка, логістичної техніки та живої сили ворога.
Загалом українські захисники знищили:
- 15 окупантів;
- 1 танк;
- 1 артилерійську гармату;
- 1 автомобіль;
- 2 квадроцикли.
