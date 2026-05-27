РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13485 посетителей онлайн
Новости Видео Уничтожение российской техники Ситуация на Донетчине Боевіе действия на Запорожье Результаты работы подразделений СБС
2 868 4

Силы беспилотных систем поразили РЛС "Небо-СВ", ЗРК "Бук-М2" и комплекс С-350 "Витязь" оккупантов. ВИДЕО

Силы беспилотных систем нанесли серию ударов по ключевым объектам российских оккупантов в Луганской, Донецкой и Запорожской областях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, под удар попали элементы противовоздушной обороны, командные машины, склады материально-технического обеспечения, временные пункты дислокации и логистические объекты врага.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Операции выполняли подразделения 1-го отдельного центра, 9-го батальона "Кайрос" 414-й бригады "Птахи Мадяра", 413-го полка "Рейд" и 412-й бригады Nemesis во взаимодействии с Центром глубинных поражений группировки СБС.

Среди наиболее важных пораженных целей — радиолокационная станция "Небо-СВ" в Луганской области, командно-штабная машина ЗРК "Бук-М2", тягач из состава комплекса С-350 "Витязь", а также несколько складов МТЗ и временных пунктов дислокации оккупантов.

Отдельно украинские операторы дронов нанесли удары по логистическим маршрутам противника в Запорожской и Донецкой областях.

В СБС отмечают, что системные удары по таким объектам существенно ослабляют возможности российских войск обнаруживать воздушные цели, координировать работу ПВО и обеспечивать свои подразделения техникой, топливом и боеприпасами.

Смотрите также: Пилот подразделения "Феникс" FPV-дроном поразил грузовик с оккупантами на рекордном расстоянии в 103 километра. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пограничники на Юге дроном влетели в блокпост оккупантов и уничтожили его до основания. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (22938) уничтожение (9932) Запорожская область (4404) Донецкая область (12374) логистика (92) дроны (7239) ЗРК (284) Силы беспилотных систем (501) Луганская область (6467) 414 Птахи Мадяра (198) 412 полк Nemesis СБС (35)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"вітязь", як з,ясувалось, зовсім не вітязь....
показать весь комментарий
27.05.2026 20:04 Ответить
Важливий результат для Українців!!!
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!
показать весь комментарий
27.05.2026 20:08 Ответить
Відмінусували кацапам озброєння на сотні мільйонів баксів
показать весь комментарий
27.05.2026 23:05 Ответить
Небо-СВ не погана штука, все інше - просто знущання над кацапами.
показать весь комментарий
27.05.2026 20:09 Ответить
 
 