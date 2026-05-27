Силы беспилотных систем поразили РЛС "Небо-СВ", ЗРК "Бук-М2" и комплекс С-350 "Витязь" оккупантов. ВИДЕО
Силы беспилотных систем нанесли серию ударов по ключевым объектам российских оккупантов в Луганской, Донецкой и Запорожской областях.
Как сообщает Цензор.НЕТ, под удар попали элементы противовоздушной обороны, командные машины, склады материально-технического обеспечения, временные пункты дислокации и логистические объекты врага.
Операции выполняли подразделения 1-го отдельного центра, 9-го батальона "Кайрос" 414-й бригады "Птахи Мадяра", 413-го полка "Рейд" и 412-й бригады Nemesis во взаимодействии с Центром глубинных поражений группировки СБС.
Среди наиболее важных пораженных целей — радиолокационная станция "Небо-СВ" в Луганской области, командно-штабная машина ЗРК "Бук-М2", тягач из состава комплекса С-350 "Витязь", а также несколько складов МТЗ и временных пунктов дислокации оккупантов.
Отдельно украинские операторы дронов нанесли удары по логистическим маршрутам противника в Запорожской и Донецкой областях.
В СБС отмечают, что системные удары по таким объектам существенно ослабляют возможности российских войск обнаруживать воздушные цели, координировать работу ПВО и обеспечивать свои подразделения техникой, топливом и боеприпасами.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!