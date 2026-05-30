СБС нанесли удары по полигонам армии РФ в глубоком тылу: под атакой оказалась 64-я бригада, причастная к преступлениям в Буче. ВИДЕО

Силы беспилотных систем нанесли серию ударов по военным объектам оккупантов в глубоком тылу на временно оккупированных территориях Луганской, Донецкой и Запорожской областей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операцию в ночь на 30 мая осуществили пилоты 414-й отдельной бригады "Птахи Мадяра" и 413-го отдельного полка "Рейд" при координации Центра глубинного поражения СБС.

Цели находились на расстоянии от 70 до 100 километров от линии боевого столкновения.

Всего зафиксировано 21 результативное попадание по объектам противника.

Пораженные цели противника

Одной из главных целей стал полигон вблизи Приморского Посада в оккупированной части Запорожской области, который использовала 64-я отдельная мотострелковая бригада 35-й армии РФ.

Именно это подразделение связывают с военными преступлениями во время оккупации Бучи в 2022 году. По предварительным данным, потери противника составляют не менее 31 военнослужащего: 9 ликвидированных, 9 раненых и 13 пропавших без вести. Окончательные данные уточняются.

Также удары были нанесены по полигону 3-й армии РФ "Трехизбенка" вблизи Кряковки на временно оккупированной территории Луганской области. Информация о потерях противника на этом объекте в настоящее время уточняется.

Помимо полигонов, операторы 20-й бригады беспилотных систем "К-2" поразили газохранилище в районе Енакиево, а подразделение "13" 414-й бригады "Птахи Мадяра" нанесло удары по логистическим объектам оккупантов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

По данным СБС, операция стала очередным этапом системного уничтожения тыловой инфраструктуры противника и его военных объектов далеко за линией фронта.

Кадры опубликованы в соцсетях.

