Оприлюднено нові кадри знищення гелікоптерів Мі-28 та Мі-17 у тилу ворога. ВIДЕО

У мережі оприлюднили додаткові кадри операції зі знищення двох російських гелікоптерів у тилу окупаційних військ, проведеної 29 квітня 2026 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у результаті спільної операції Сил безпілотних систем, екіпажів 429-ї окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес", 43-ї окремої артилерійської бригади та ЦСО "А" СБУ було знищено ударний гелікоптер Мі-28 і багатоцільовий Мі-17.

За словами командира роти глибинного ураження 429-ї ОБР "Ахіллес" Артема "Бардо", підготовка місії тривала близько трьох тижнів.

Українські військові виявили мережу польових авіаційних майданчиків противника та організували ретельне спостереження за їхньою діяльністю.

"Ми знали, що там розгорнуто кілька польових авіаційних майданчиків. Зафіксували вертоліт у польоті, побачили, де він приземлився, і там же виявили ще два - саме по них і відпрацювали. Зв'язок дозволив нам підлетіти двома засобами і майже одночасно атакувати цілі", - розповів "Бардо".

На відео зафіксовано реакцію українських пілотів БпЛА та момент ураження російських гвинтокрилів, які перебували на польовому майданчику в оперативному тилу противника.

