Пілот винищувача МіГ-29 наздогнав і збив російський Шахед над Рівненщиною. ВIДЕО
У мережі оприлюднили відеозапис, на якому місцева жителька Рівненщини зафільмувала момент перехоплення російського ударного безпілотника типу "Шахед" українським винищувачем МіГ-29.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, кадри були зняті під час однієї з масованих повітряних атак РФ на територію України.
На відео видно, як український винищувач наздоганяє ворожий дрон та здійснює пуск ракети по цілі.
У результаті точного влучання російський "Шахед" вибухнув у повітрі та був знищений.
Марина #621619
Дан Корвин
polini orop
