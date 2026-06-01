Пілот винищувача МіГ-29 наздогнав і збив російський Шахед над Рівненщиною. ВIДЕО

У мережі оприлюднили відеозапис, на якому місцева жителька Рівненщини зафільмувала момент перехоплення російського ударного безпілотника типу "Шахед" українським винищувачем МіГ-29.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, кадри були зняті під час однієї з масованих повітряних атак РФ на територію України.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

На відео видно, як український винищувач наздоганяє ворожий дрон та здійснює пуск ракети по цілі.

У результаті точного влучання російський "Шахед" вибухнув у повітрі та був знищений.

Дивіться також: Під час спроби штурму 11 окупантів підірвалися на дистанційно встановлених мінах бійців 141-ї ОМБр. ВIДЕО

Дивіться також: Оператори 413-го полку "Рейд" уразили військову інфраструктуру окупантів у тилу на Донеччині. ВIДЕО