Під час спроби штурму 11 окупантів підірвалися на дистанційно встановлених мінах бійців 141-ї ОМБр. ВIДЕО
На одному з напрямків фронту російські штурмові групи потрапили під серію підривів на мінах, які були завчасно та дистанційно встановлені військовослужбовцями 141-ї окремої механізованої бригади.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, 11 окупантів намагалися просунутися у бік українських позицій, однак їхні плани були зірвані завдяки своєчасному мінуванню маршрутів висування.
На оприлюднених кадрах зафіксовано низку підривів російських військових.
У деяких випадках датчики цілі спрацьовували на певній відстані від загарбників, однак радіус ураження та розліт уламків були достатніми для завдання важких поранень особовому складу противника.
У бригаді зазначають, що дистанційне мінування залишається одним із найефективніших способів зриву ворожих штурмів та завдання втрат російській піхоті ще до її наближення до позицій Сил оборони.
