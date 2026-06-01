УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
15398 відвідувачів онлайн
Новини Відео Знищення російських окупантів Ліквідація російських окупантів
2 655 9

Під час спроби штурму 11 окупантів підірвалися на дистанційно встановлених мінах бійців 141-ї ОМБр. ВIДЕО

На одному з напрямків фронту російські штурмові групи потрапили під серію підривів на мінах, які були завчасно та дистанційно встановлені військовослужбовцями 141-ї окремої механізованої бригади.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, 11 окупантів намагалися просунутися у бік українських позицій, однак їхні плани були зірвані завдяки своєчасному мінуванню маршрутів висування.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

На оприлюднених кадрах зафіксовано низку підривів російських військових.

У деяких випадках датчики цілі спрацьовували на певній відстані від загарбників, однак радіус ураження та розліт уламків були достатніми для завдання важких поранень особовому складу противника.

У бригаді зазначають, що дистанційне мінування залишається одним із найефективніших способів зриву ворожих штурмів та завдання втрат російській піхоті ще до її наближення до позицій Сил оборони.

Дивіться також: Оператори 413-го полку "Рейд" уразили військову інфраструктуру окупантів у тилу на Донеччині. ВIДЕО

Дивіться також: Росіянин долає інженерні загородження, біжить забур’яненим полем і отримує дрона у зад поблизу переліску. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21161) вибухівка (508) знищення (10252) ЗСУ (8755) міна (471)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Подяка захисникам багато друзів з цієї бригади Дай Бог здоров'я всім і перемоги
показати весь коментар
01.06.2026 18:17 Відповісти
...
показати весь коментар
01.06.2026 18:37 Відповісти
смерть свинособакам..*****.
показати весь коментар
01.06.2026 19:19 Відповісти
смерть свинособакам..епта.
показати весь коментар
01.06.2026 19:20 Відповісти
Ну є ж правила - тримай дістанцію - наглядне порушення правил.
показати весь коментар
01.06.2026 19:21 Відповісти
смерть собакосвиням..епта..
показати весь коментар
01.06.2026 19:23 Відповісти
Відео не відтворюється! Як ви йго включаєте?
показати весь коментар
01.06.2026 19:46 Відповісти
https://t.me/c/1213857563/68936
показати весь коментар
01.06.2026 20:00 Відповісти
https://t.me/c/1213857563/68936
показати весь коментар
01.06.2026 20:01 Відповісти
 
 