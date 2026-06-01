Під час спроби штурму 11 окупантів підірвалися на дистанційно встановлених мінах бійців 141-ї ОМБр. ВIДЕО

На одному з напрямків фронту російські штурмові групи потрапили під серію підривів на мінах, які були завчасно та дистанційно встановлені військовослужбовцями 141-ї окремої механізованої бригади.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, 11 окупантів намагалися просунутися у бік українських позицій, однак їхні плани були зірвані завдяки своєчасному мінуванню маршрутів висування.

На оприлюднених кадрах зафіксовано низку підривів російських військових.

У деяких випадках датчики цілі спрацьовували на певній відстані від загарбників, однак радіус ураження та розліт уламків були достатніми для завдання важких поранень особовому складу противника.

У бригаді зазначають, що дистанційне мінування залишається одним із найефективніших способів зриву ворожих штурмів та завдання втрат російській піхоті ще до її наближення до позицій Сил оборони.

