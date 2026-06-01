Росіянин долає інженерні загородження, біжить забур’яненим полем і отримує дрона у зад поблизу переліску. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмоване майстерне полювання операторів БПЛА на ворожого солдата.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на оприлюднених кадрах зафіксовано російського окупанта, який долає інженерні загородження, а потім щосили починає бігти через поросле бур'янами поле, сподіваючись знайти укриття в найближчій лісосмузі. Проте весь цей час за кожним кроком утікача стежив український дрон-камікадзе.

Оператор FPV-дрона виявив максимальну витримку та наздогнав ціль. Майже досягши своєї мети - буквально за крок до рятівних дерев лісосмуги - окупант отримує точний і потужний удар безпілотником ззаду. Внаслідок детонації боєприпасу ворожого штурмовика було ліквідовано.

