Кадирівці зафільмували наліт українських FPV-дронів на власне укриття. ВIДЕО

У мережі оприлюднили відеозапис, на якому кадирівці зафільмували момент атаки українських FPV-дронів на власне укриття на Донецькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українська аеророзвідка виявила місце дислокації окупантів та передала координати для ураження.

Після цього по схованці російських військових було завдано серію ударів безпілотниками.

На кадрах видно, що в укритті перебували щонайменше 4 окупантів.

Унаслідок точного влучання БпЛА споруда зазнала значних руйнувань - частина стелі обвалилася прямо на загарбників.

