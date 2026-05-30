Рашист зафільмував атаку українських дронів на ворожу техніку поблизу тимчасово окупованого Бердянська. ВIДЕО

У мережі з'явилися кадри успішного удару українського безпілотника по вантажівці російських окупантів поблизу тимчасово окупованого Бердянська.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, перша спроба ураження виявилася невдалою — дрон, імовірно, був пошкоджений під час заходу на ціль, втратив керування та не здетонував.

Однак уже за мить наступний безпілотник прицільно влучив у ворожу техніку.

У результаті удару КамАЗ окупантів був знищений потужним вибухом.

Момент детонації потрапив на відео, яке зафільмував один із рашистів.

