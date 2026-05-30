Пілоти бригади "Сталевий кордон" перехопили та знищили 15 ворожих БпЛА над Сумщиною. ВIДЕО

Прикордонники бригади "Сталевий кордон" уразили низку російських безпілотників у небі над Сумщиною.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час чергової бойової роботи оператори дронів-перехоплювачів знищили 15 ворожих БпЛА, які окупанти використовували для розвідки та атак по українських позиціях.

Серед збитих цілей:

5 БпЛА "Zala";

4 БпЛА "Молнія";

2 БпЛА "Альбатрос";

2 БпЛА "Supercam";

1 БпЛА "Орлан";

1 БпЛА "Князь Вєщій Олєг".

Кадрами роботи прикордонники поділилися у соцмережах.

