Пілоти бригади "Сталевий кордон" перехопили та знищили 15 ворожих БпЛА над Сумщиною. ВIДЕО

Прикордонники бригади "Сталевий кордон" уразили низку російських безпілотників у небі над Сумщиною.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час чергової бойової роботи оператори дронів-перехоплювачів знищили 15 ворожих БпЛА, які окупанти використовували для розвідки та атак по українських позиціях.

Серед збитих цілей:

  • 5 БпЛА "Zala";
  • 4 БпЛА "Молнія";
  • 2 БпЛА "Альбатрос";
  • 2 БпЛА "Supercam";
  • 1 БпЛА "Орлан";
  • 1 БпЛА "Князь Вєщій Олєг".

Кадрами роботи прикордонники поділилися у соцмережах.

https://t.me/voynareal/137348 🔥На рф мінус «Іскандер» та аж 2 літака Ту-142 на військовому аеродромі у Таганрозі, - Мадяр про успішну роботу птахів СБС
30.05.2026 10:06 Відповісти
Таганрог , шо там пепео ?
30.05.2026 10:12 Відповісти
Все гут- в розкішниці...))
30.05.2026 11:01 Відповісти
Канада може налагодити виробництво Gripen для України
30.05.2026 10:15 Відповісти
Головне, кабміндічів повісити з їх істотами з Урядового кварталу, щоб не соромно було перед Памятю загиблих Українців!!
30.05.2026 11:21 Відповісти
 
 