Пилоты бригады "Стальная граница" перехватили и уничтожили 15 вражеских БПЛА над Сумщиной. ВИДЕО
Пограничники бригады "Стальная граница" сбили ряд российских беспилотников в небе над Сумской областью.
Как сообщает Цензор.НЕТ, во время очередной боевой операции операторы дронов-перехватчиков уничтожили 15 вражеских БПЛА, которые оккупанты использовали для разведки и атак на украинские позиции.
Среди сбитых целей:
- 5 БПЛА "Zala";
- 4 БПЛА "Молния";
- 2 БПЛА "Альбатрос";
- 2 БПЛА "Supercam";
- 1 БПЛА "Орлан";
- 1 БПЛА "Князь Вещий Олег".
Кадрами работы пограничники поделились в соцсетях.
