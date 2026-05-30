Пилоты бригады "Стальная граница" перехватили и уничтожили 15 вражеских БПЛА над Сумщиной. ВИДЕО

Пограничники бригады "Стальная граница" сбили ряд российских беспилотников в небе над Сумской областью.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время очередной боевой операции операторы дронов-перехватчиков уничтожили 15 вражеских БПЛА, которые оккупанты использовали для разведки и атак на украинские позиции.

Среди сбитых целей:

5 БПЛА "Zala";

4 БПЛА "Молния";

2 БПЛА "Альбатрос";

2 БПЛА "Supercam";

1 БПЛА "Орлан";

1 БПЛА "Князь Вещий Олег".

Кадрами работы пограничники поделились в соцсетях.

