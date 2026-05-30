Пилоты бригады "Стальная граница" перехватили и уничтожили 15 вражеских БПЛА над Сумщиной. ВИДЕО

Пограничники бригады "Стальная граница" сбили ряд российских беспилотников в небе над Сумской областью.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время очередной боевой операции операторы дронов-перехватчиков уничтожили 15 вражеских БПЛА, которые оккупанты использовали для разведки и атак на украинские позиции.

Среди сбитых целей:

  • 5 БПЛА "Zala";
  • 4 БПЛА "Молния";
  • 2 БПЛА "Альбатрос";
  • 2 БПЛА "Supercam";
  • 1 БПЛА "Орлан";
  • 1 БПЛА "Князь Вещий Олег".

Кадрами работы пограничники поделились в соцсетях.

https://t.me/voynareal/137348 🔥На рф мінус «Іскандер» та аж 2 літака Ту-142 на військовому аеродромі у Таганрозі, - Мадяр про успішну роботу птахів СБС
30.05.2026 10:06 Ответить
Таганрог , шо там пепео ?
30.05.2026 10:12 Ответить
Все гут- в розкішниці...))
30.05.2026 11:01 Ответить
Канада може налагодити виробництво Gripen для України
30.05.2026 10:15 Ответить
Головне, кабміндічів повісити з їх істотами з Урядового кварталу, щоб не соромно було перед Памятю загиблих Українців!!
30.05.2026 11:21 Ответить
 
 