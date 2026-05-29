Оккупанты перестрелялись между собой на Александровском направлении: "Мага" - "200", ваши, нах#й, задвухсотили пацана. И негр у меня, нах#й, трехсотый". ВИДЕО

Низкий уровень подготовки, хаос в командовании и полное отсутствие взаимодействия между подразделениями российских оккупационных войск продолжают приводить к регулярным потерям среди захватчиков от собственного же оружия. Как сообщает Цензор.НЕТ, очередное подтверждение разгрома оккупантов из-за "дружественного огня" (friendly fire) зафиксировали украинские военные разведчики.

Новый аудиоперехват, полученный ГУР МО Украины, иллюстрирует реальное положение дел в подразделениях РФ на Александровском направлении фронта.

Во время неудачного выхода на рубежи группа захватчиков, в составе которой находились также иностранные наемники, попала под обстрел своих же соратников. Результаты этого хаоса эмоционально подводит московит с позывным "Сухой":

"Мага" – "200", ваши, нах#й, задвухсотили пацана, нах#й. Он не успел еще сегодня дойти, нах#й, до позиции даже, нах#й. И негр у меня, нах#й, трехсотый, нах#й", - сообщает захватчик о ликвидации одного боевика и ранении темнокожего наемника.

В ответ его коллега по службе, оккупант с позывным "Грифон", даже не пытается оправдать артиллеристов или соседей, а довольно исчерпывающе и традиционно для армии РФ описывает причины "френдли-фаєра":

"Бывает такое, мужики, бывает, бл#дь. Это называется, бл#дь, долбо#бы с одной стороны, долбо#бы с другой стороны", - резюмирует захватчик.

Внимание! Ненормативная лексика!

29.05.2026 10:11 Ответить
Жаль что негр 300, а так бы пели, Ай-я-я-я-я-ЯЙ убили негра, убили негра, суку завалили..
29.05.2026 10:29 Ответить
сукі замочілі
30.05.2026 07:49 Ответить
МАГА - 200... Якесь пророцтво для Трампа.
29.05.2026 12:27 Ответить
Негр - это Пушкин? Значит - Дантеса он-таки уложил. 👌
29.05.2026 12:53 Ответить
мага - 200, негр - 300, получается поллитра на двоих, вроде немного, но один не выжил, а другому стало плохо, наверное, паленка на протухшем боярышнике.
29.05.2026 23:12 Ответить
 
 