Оккупанты перестрелялись между собой на Александровском направлении: "Мага" - "200", ваши, нах#й, задвухсотили пацана. И негр у меня, нах#й, трехсотый". ВИДЕО

Низкий уровень подготовки, хаос в командовании и полное отсутствие взаимодействия между подразделениями российских оккупационных войск продолжают приводить к регулярным потерям среди захватчиков от собственного же оружия. Как сообщает Цензор.НЕТ, очередное подтверждение разгрома оккупантов из-за "дружественного огня" (friendly fire) зафиксировали украинские военные разведчики.

Новый аудиоперехват, полученный ГУР МО Украины, иллюстрирует реальное положение дел в подразделениях РФ на Александровском направлении фронта.

Во время неудачного выхода на рубежи группа захватчиков, в составе которой находились также иностранные наемники, попала под обстрел своих же соратников. Результаты этого хаоса эмоционально подводит московит с позывным "Сухой":

"Мага" – "200", ваши, нах#й, задвухсотили пацана, нах#й. Он не успел еще сегодня дойти, нах#й, до позиции даже, нах#й. И негр у меня, нах#й, трехсотый, нах#й", - сообщает захватчик о ликвидации одного боевика и ранении темнокожего наемника.

В ответ его коллега по службе, оккупант с позывным "Грифон", даже не пытается оправдать артиллеристов или соседей, а довольно исчерпывающе и традиционно для армии РФ описывает причины "френдли-фаєра":

"Бывает такое, мужики, бывает, бл#дь. Это называется, бл#дь, долбо#бы с одной стороны, долбо#бы с другой стороны", - резюмирует захватчик.

Внимание! Ненормативная лексика!

Также читайте: Украинские военные взяли в плен иностранцев почти из 50 стран, которых завербовала РФ