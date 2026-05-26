РФ усилила атаки дронами и КАБами на Александровском направлении, - 37 ОБМП

Александровское направление остается одним из самых горячих на фронте — российские войска значительно активизировали использование беспилотников и продолжают попытки проникновения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Армия TV сообщил начальник отдела коммуникаций 37-й отдельной бригады морской пехоты Денис Бобков.

По его словам, оккупанты активно применяют БПЛА по прифронтовым населенным пунктам и тыловым районам на глубине 15–25 км от линии боевого столкновения. Больше всего от обстрелов сейчас страдает поселок Чаплино в Днепропетровской области.

"Там на этой неделе была объявлена принудительная эвакуация гражданского населения, потому что враг очень активно бьет именно по инфраструктуре и жилым домам. Бьет, абсолютно не разбираясь, живут ли там военные или гражданские. Это просто методичное уничтожение целой улицы, дом за домом", — отметил Бобков.

Украинские РЭБы и дроны-перехватчики сбили сотни целей

Военный подчеркнул, что сейчас россияне используют дроны значительно активнее, чем пехоту. Только за неделю украинские защитники уничтожили или подавили 265 воздушных целей противника.

По словам Бобкова, 230 из них стали результатом работы подразделений радиоэлектронной борьбы, еще 35 целей уничтожили дроны-перехватчики.

"Наши специалисты по РЭБ работают очень активно. 230 из 265 — это работа специалистов по РЭБ. Еще 35 целей уничтожили с помощью дронов-перехватчиков. Конечно, активно работаем по "шахедам". В одну из ночей на этой неделе наши экипажи уничтожили 6 "шахедов", а всего за неделю — целых 13", — добавил он.

