РФ посилила атаки дронами й КАБами на Олександрівському напрямку, - 37 ОБМП

Олександрівський напрямок залишається одним із найгарячіших на фронті - російські війська значно активізували застосування безпілотників та продовжують спроби інфільтрації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Армія TV повідомив начальник відділення комунікацій 37-ї окремої бригади морської піхоти Денис Бобков.

За його словами, окупанти активно застосовують КАБи по прифронтових населених пунктах і тилових районах на глибині 15–25 км від лінії бойового зіткнення. Найбільше від обстрілів нині потерпає селище Чаплине у Дніпропетровській області.

"Там цього тижня була оголошена примусова евакуація цивільного населення, тому що ворог дуже активно б’є саме по інфраструктурі і житлових будинках. Б’є абсолютно не розбираючи чи там військові живуть, чи цивільні. Це просто методичне знищення цілої вулиці, будинок за будинком", - зазначив Бобков.

Українські РЕБи та дрони-перехоплювачі збили сотні цілей

Військовий наголосив, що зараз росіяни використовують дрони значно активніше, ніж піхоту. Лише за тиждень українські захисники знищили або подавили 265 повітряних цілей противника.

За словами Бобкова, 230 із них стали результатом роботи підрозділів радіоелектронної боротьби, ще 35 цілей знищили дрони-перехоплювачі.

"РЕБівці працюють наші дуже активно. 230 з 265 - це робота РЕБівців. Ще 35 цілей знищили за допомогою дронів-перехоплювачів. Звісно, активно працюємо по "шахедах". В одну з ночей на цьому тижні наші екіпажі знищили 6 "шахедів", а загалом за тиждень аж 13", - додав він.

