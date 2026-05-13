На Олександрівському напрямку тривають інтенсивні бої, - Сирський. ФОТОрепортаж
Олександрівський напрямок залишається одним із найгарячіших на фронті. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський побував із черговою робочою поїздкою в цьому районі бойових дій.
Про це він написав у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.
Ситуація на Олександрівському напрямку
Російські окупаційні війська проводять тут інтенсивні штурмові дії. Хоча масштабні атаки на важкій техніці відійшли в минуле, ворог активно застосовує БпЛА, артилерію та малі піхотні групи. Своєю чергою Сили оборони України застосовують тактику активної оборони. Коли це можливо і доречно – наступають, мають певні успіхи.
У ході робочої поїздки зустрічався з командним складом армійського корпусу, а також 31-ї та 67-ї окремих механізованих бригад.
Заслухав доповіді командирів
- Були доповіді командирів щодо поточної обстановки у смугах відповідальності,
- стану забезпечення озброєнням та військовою технікою, зокрема БпЛА, НРК, артилерійськими боєприпасами.
- Окрема увага - ротаціям особового складу на лінії бойового зіткнення.
- Обговорили пропозиції щодо подальшого виконання бойових завдань та максимального ефективного знищення російських загарбників.
"Подякував воїнам та їхнім командирам за стійкість та мужність. Боротьба триває. Слава Україні!", - додав Сирський.
Будь ласка, зачекайте...
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