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Новини Фото Бої на Олександрівському напрямку
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На Олександрівському напрямку тривають інтенсивні бої, - Сирський. ФОТОрепортаж

Олександрівський напрямок залишається одним із найгарячіших на фронті. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський побував із черговою робочою поїздкою в цьому районі бойових дій.

Про це він написав у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

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Ситуація на Олександрівському напрямку

Російські окупаційні війська проводять тут інтенсивні штурмові дії. Хоча масштабні атаки на важкій техніці відійшли в минуле, ворог активно застосовує БпЛА, артилерію та малі піхотні групи. Своєю чергою Сили оборони України застосовують тактику активної оборони. Коли це можливо і доречно – наступають, мають певні успіхи.

У ході робочої поїздки зустрічався з командним складом армійського корпусу, а також 31-ї та 67-ї окремих механізованих бригад.

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Сирський відвідав один із найгарячіших напрямків фронту
Сирський відвідав один із найгарячіших напрямків фронту
Сирський відвідав один із найгарячіших напрямків фронту
Сирський відвідав один із найгарячіших напрямків фронту

Заслухав доповіді командирів

  • Були доповіді командирів щодо поточної обстановки у смугах відповідальності,
  • стану забезпечення озброєнням та військовою технікою, зокрема БпЛА, НРК, артилерійськими боєприпасами.
  • Окрема увага - ротаціям особового складу на лінії бойового зіткнення.
  • Обговорили пропозиції щодо подальшого виконання бойових завдань та максимального ефективного знищення російських загарбників.

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"Подякував воїнам та їхнім командирам за стійкість та мужність. Боротьба триває. Слава Україні!", - додав Сирський.

Автор: 

ЗСУ (9017) Сирський Олександр (1060)
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