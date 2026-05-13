На Олександрівському напрямку тривають інтенсивні бої, - Сирський. ФОТОрепортаж

Олександрівський напрямок залишається одним із найгарячіших на фронті. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський побував із черговою робочою поїздкою в цьому районі бойових дій.

Про це він написав у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

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Ситуація на Олександрівському напрямку

Російські окупаційні війська проводять тут інтенсивні штурмові дії. Хоча масштабні атаки на важкій техніці відійшли в минуле, ворог активно застосовує БпЛА, артилерію та малі піхотні групи. Своєю чергою Сили оборони України застосовують тактику активної оборони. Коли це можливо і доречно – наступають, мають певні успіхи.

У ході робочої поїздки зустрічався з командним складом армійського корпусу, а також 31-ї та 67-ї окремих механізованих бригад.

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Заслухав доповіді командирів

Були доповіді командирів щодо поточної обстановки у смугах відповідальності,

стану забезпечення озброєнням та військовою технікою, зокрема БпЛА, НРК, артилерійськими боєприпасами.

Окрема увага - ротаціям особового складу на лінії бойового зіткнення.

Обговорили пропозиції щодо подальшого виконання бойових завдань та максимального ефективного знищення російських загарбників.

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"Подякував воїнам та їхнім командирам за стійкість та мужність. Боротьба триває. Слава Україні!", - додав Сирський.