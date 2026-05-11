Сирський перевірив підготовку бійців 225-го штурмового полку. ФОТОрепортаж
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час робочої поїздки відвідав 225-й окремий штурмовий полк та ознайомився з організацією підготовки військовослужбовців.
Про це він написав у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.
"В умовах кількісної переваги противника питання якісної підготовки наших воїнів одне із ключових. Саме від ефективності практичного навчання, постійних тренувань та їхньої відповідності сучасним умовам війни залежить успішне виконання бойових завдань, впевненість воїна у власних діях і найголовніше — збереження життя наших військовослужбовців", - написав він.
Безперервне навчання у підрозділах
Водночас надзвичайно важливо, щоб підготовка не обмежувалася лише навчальними центрами. Сильний підрозділ формується щоденно — у процесі злагодження, передачі бойового досвіду, постійного вдосконалення навичок безпосередньо у військових колективах. Саме безперервне навчання у підрозділах дозволяє швидко адаптуватися до змін на полі бою та діяти максимально ефективно в реальних бойових умовах.
Під час чергової робочої поїздки у війська ознайомився з організацією підготовки та проведення практичних занять у 225-му окремому штурмовому полку.
Що відпрацьовують військові
На якісній навчальній матеріально-технічній базі військовослужбовці тренуються з:
- протидії БпЛА,
- подолання смуги перешкод,
- використовують страйкбольне спорядження,
- тепловізори,
- засоби імітації,
- удосконалюють навички тактичної медицини.
Різні сценарії дій відпрацьовуються до автоматизму. Адже чим складніше й реалістичніше практичне завдання під час тренування — тим упевненіше та результативніше діятиме воїн у бойовій обстановці.
"Дякую військовослужбовцям 225-го окремого штурмового полку за мужність, вірність присязі та ефективне знищення російських окупантів. Боротьба триває. Слава Україні!", - резюмував Головнокомандувач
