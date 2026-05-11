2 127 11

Сирський перевірив підготовку бійців 225-го штурмового полку. ФОТОрепортаж

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час робочої поїздки відвідав 225-й окремий штурмовий полк та ознайомився з організацією підготовки військовослужбовців.

Про це він написав у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"В умовах кількісної переваги противника питання якісної підготовки наших воїнів одне із ключових. Саме від ефективності практичного навчання, постійних тренувань та їхньої відповідності сучасним умовам війни залежить успішне виконання бойових завдань, впевненість воїна у власних діях і найголовніше — збереження життя наших військовослужбовців", - написав він.

Безперервне навчання у підрозділах

Водночас надзвичайно важливо, щоб підготовка не обмежувалася лише навчальними центрами. Сильний підрозділ формується щоденно — у процесі злагодження, передачі бойового досвіду, постійного вдосконалення навичок безпосередньо у військових колективах. Саме безперервне навчання у підрозділах дозволяє швидко адаптуватися до змін на полі бою та діяти максимально ефективно в реальних бойових умовах.

Під час чергової робочої поїздки у війська ознайомився з організацією підготовки та проведення практичних занять у 225-му окремому штурмовому полку.

Що відпрацьовують військові

На якісній навчальній матеріально-технічній базі військовослужбовці тренуються з:

  • протидії БпЛА,
  • подолання смуги перешкод,
  • використовують страйкбольне спорядження,
  • тепловізори,
  • засоби імітації,
  • удосконалюють навички тактичної медицини.

У 225-му штурмовому полку відпрацьовують протидію дронам і тактичну медицину
Різні сценарії дій відпрацьовуються до автоматизму. Адже чим складніше й реалістичніше практичне завдання під час тренування — тим упевненіше та результативніше діятиме воїн у бойовій обстановці.

"Дякую військовослужбовцям 225-го окремого штурмового полку за мужність, вірність присязі та ефективне знищення російських окупантів. Боротьба триває. Слава Україні!", - резюмував Головнокомандувач

Сирський Олександр (922) 225-й окремий штурмовий полк (57)
Відвідав свій ручний полк
11.05.2026 19:45 Відповісти
В 14-ї ОМБр краще поїдь відвідай хлопців які 8 місяців на "нулі" їжі не бачили, за таку хєрню ти вже у відставці маєжш бути під крим. впровадження, без права на заставу, бариги зеленосракі
11.05.2026 20:12 Відповісти
А хто перевірить підготовку самого сирського?
11.05.2026 20:26 Відповісти
Тр бунал. Але не зараз. Пізніше.
11.05.2026 20:35 Відповісти
" свіжі дошки" в окопі , вказують на чергову "показуху"
11.05.2026 20:26 Відповісти
Він би краще не "підготовку" показушну перевірив, а перевірив би дотримання посадовими особами статутних вимог і взаємовідносин, а також дотримання у підрозділі українського і міжнародного законодавства у царині прав людини і військовослужбовця.
11.05.2026 20:33 Відповісти
Він таких навіть слів не знає.Він мову за 30 років не вивчив.
11.05.2026 20:53 Відповісти
В 14-ї ОМБр краще поїдь, відвідай хлопців які 8 місяців на "нулі" їжі не бачили, подивися до чого ти і Zевилупок довели бійців, за таку "хєрню" ти вже у відставці маєш бути під крим. впровадженням, без права на заставу, бариги зеленосракі
11.05.2026 20:36 Відповісти
Цілий Сірський перевіряв на камеру полк.
11.05.2026 20:52 Відповісти
А Ви хотіли, щоб якась частина Сирського цілий полк перевіряла? 😲 Ви не з маньяків? 🤔 (це жарт, якщо щось)
11.05.2026 21:54 Відповісти
 
 