Сырский проверил подготовку бойцов 225-го штурмового полка. ФОТОРЕПОРТАЖ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в ходе рабочей поездки посетил 225-й отдельный штурмовой полк и ознакомился с организацией подготовки военнослужащих.

Об этом он написал в Telegram.

"В условиях количественного превосходства противника вопрос качественной подготовки наших воинов является одним из ключевых. Именно от эффективности практического обучения, постоянных тренировок и их соответствия современным условиям войны зависит успешное выполнение боевых задач, уверенность воина в собственных действиях и самое главное — сохранение жизни наших военнослужащих", — написал он.

Непрерывное обучение в подразделениях

В то же время чрезвычайно важно, чтобы подготовка не ограничивалась только учебными центрами. Сильное подразделение формируется ежедневно — в процессе слаженности, передачи боевого опыта, постоянного совершенствования навыков непосредственно в военных коллективах. Именно непрерывное обучение в подразделениях позволяет быстро адаптироваться к изменениям на поле боя и действовать максимально эффективно в реальных боевых условиях.

Во время очередной рабочей поездки в войска ознакомился с организацией подготовки и проведения практических занятий в 225-м отдельном штурмовом полку.

Что отрабатывают военные

На качественной учебной материально-технической базе военнослужащие тренируются:

противодействовать БПЛА,

преодолевать полосу препятствий,

использовать страйкбольное снаряжение,

тепловизоры,

средства имитации,

совершенствуют навыки тактической медицины.















Различные сценарии действий отрабатываются до автоматизма. Ведь чем сложнее и реалистичнее практическое задание во время тренировки — тем увереннее и результативнее будет действовать воин в боевой обстановке.

"Благодарю военнослужащих 225-го отдельного штурмового полка за мужество, верность присяге и эффективное уничтожение российских оккупантов. Борьба продолжается. Слава Украине!" — резюмировал Главнокомандующий