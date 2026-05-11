Сырский проверил подготовку бойцов 225-го штурмового полка. ФОТОРЕПОРТАЖ
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в ходе рабочей поездки посетил 225-й отдельный штурмовой полк и ознакомился с организацией подготовки военнослужащих.
Об этом он написал в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.
"В условиях количественного превосходства противника вопрос качественной подготовки наших воинов является одним из ключевых. Именно от эффективности практического обучения, постоянных тренировок и их соответствия современным условиям войны зависит успешное выполнение боевых задач, уверенность воина в собственных действиях и самое главное — сохранение жизни наших военнослужащих", — написал он.
Непрерывное обучение в подразделениях
В то же время чрезвычайно важно, чтобы подготовка не ограничивалась только учебными центрами. Сильное подразделение формируется ежедневно — в процессе слаженности, передачи боевого опыта, постоянного совершенствования навыков непосредственно в военных коллективах. Именно непрерывное обучение в подразделениях позволяет быстро адаптироваться к изменениям на поле боя и действовать максимально эффективно в реальных боевых условиях.
Во время очередной рабочей поездки в войска ознакомился с организацией подготовки и проведения практических занятий в 225-м отдельном штурмовом полку.
Что отрабатывают военные
На качественной учебной материально-технической базе военнослужащие тренируются:
- противодействовать БПЛА,
- преодолевать полосу препятствий,
- использовать страйкбольное снаряжение,
- тепловизоры,
- средства имитации,
- совершенствуют навыки тактической медицины.
Различные сценарии действий отрабатываются до автоматизма. Ведь чем сложнее и реалистичнее практическое задание во время тренировки — тем увереннее и результативнее будет действовать воин в боевой обстановке.
"Благодарю военнослужащих 225-го отдельного штурмового полка за мужество, верность присяге и эффективное уничтожение российских оккупантов. Борьба продолжается. Слава Украине!" — резюмировал Главнокомандующий
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль