Сырский проверил подготовку бойцов 225-го штурмового полка. ФОТОРЕПОРТАЖ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в ходе рабочей поездки посетил 225-й отдельный штурмовой полк и ознакомился с организацией подготовки военнослужащих.

"В условиях количественного превосходства противника вопрос качественной подготовки наших воинов является одним из ключевых. Именно от эффективности практического обучения, постоянных тренировок и их соответствия современным условиям войны зависит успешное выполнение боевых задач, уверенность воина в собственных действиях и самое главное — сохранение жизни наших военнослужащих", — написал он.

Непрерывное обучение в подразделениях

В то же время чрезвычайно важно, чтобы подготовка не ограничивалась только учебными центрами. Сильное подразделение формируется ежедневно — в процессе слаженности, передачи боевого опыта, постоянного совершенствования навыков непосредственно в военных коллективах. Именно непрерывное обучение в подразделениях позволяет быстро адаптироваться к изменениям на поле боя и действовать максимально эффективно в реальных боевых условиях.

Во время очередной рабочей поездки в войска ознакомился с организацией подготовки и проведения практических занятий в 225-м отдельном штурмовом полку.

Что отрабатывают военные

На качественной учебной материально-технической базе военнослужащие тренируются:

  • противодействовать БПЛА,
  • преодолевать полосу препятствий,
  • использовать страйкбольное снаряжение,
  • тепловизоры,
  • средства имитации,
  • совершенствуют навыки тактической медицины.

В 225-м штурмовом полку отрабатывают противодействие дронам и тактическую медицину
Различные сценарии действий отрабатываются до автоматизма. Ведь чем сложнее и реалистичнее практическое задание во время тренировки — тем увереннее и результативнее будет действовать воин в боевой обстановке.

"Благодарю военнослужащих 225-го отдельного штурмового полка за мужество, верность присяге и эффективное уничтожение российских оккупантов. Борьба продолжается. Слава Украине!" — резюмировал Главнокомандующий

Александр Сырский (900) 225-й ОШП (58)
Відвідав свій ручний полк
В 14-ї ОМБр краще поїдь відвідай хлопців які 8 місяців на "нулі" їжі не бачили, за таку хєрню ти вже у відставці маєжш бути під крим. впровадження, без права на заставу, бариги зеленосракі
В 14-ї ОМБр краще поїдь, відвідай хлопців які 8 місяців на "нулі" їжі не бачили, подивися до чого ти і Zевилупок довели бійців, за таку "хєрню" ти вже у відставці маєш бути під крим. впровадженням, без права на заставу, бариги зеленосракі
А хто перевірить підготовку самого сирського?
Тр бунал. Але не зараз. Пізніше.
" свіжі дошки" в окопі , вказують на чергову "показуху"
Він би краще не "підготовку" показушну перевірив, а перевірив би дотримання посадовими особами статутних вимог і взаємовідносин, а також дотримання у підрозділі українського і міжнародного законодавства у царині прав людини і військовослужбовця.
Він таких навіть слів не знає.Він мову за 30 років не вивчив.
Цілий Сірський перевіряв на камеру полк.
А Ви хотіли, щоб якась частина Сирського цілий полк перевіряла? 😲 Ви не з маньяків? 🤔 (це жарт, якщо щось)
