На Александровском направлении продолжаются интенсивные бои, — Сырский. ФОТОРЕПОРТАЖ

Александровское направление остается одним из самых горячих на фронте. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил этот район боевых действий в рамках очередной рабочей поездки.

Об этом он написал в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.

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Ситуация на Александровском направлении

Российские оккупационные войска проводят здесь интенсивные штурмовые действия. Хотя масштабные атаки на тяжелой технике ушли в прошлое, враг активно применяет БПЛА, артиллерию и малые пехотные группы. В свою очередь, Силы обороны Украины применяют тактику активной обороны. Когда это возможно и уместно – наступают, добиваются определенных успехов.

В ходе рабочей поездки встретился с командным составом армейского корпуса, а также 31-й и 67-й отдельных механизированных бригад.

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Заслушал доклады командиров

Были доклады командиров о текущей обстановке в зонах ответственности,

состоянии обеспечения вооружением и военной техникой, в частности БПЛА, НРК, артиллерийскими боеприпасами.

Особое внимание — ротации личного состава на линии боевого столкновения.

Обсудили предложения по дальнейшему выполнению боевых задач и максимально эффективному уничтожению российских захватчиков.

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"Поблагодарил воинов и их командиров за стойкость и мужество. Борьба продолжается. Слава Украине!" - добавил Сырский.