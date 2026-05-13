На Александровском направлении продолжаются интенсивные бои, — Сырский. ФОТОРЕПОРТАЖ
Александровское направление остается одним из самых горячих на фронте. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил этот район боевых действий в рамках очередной рабочей поездки.
Об этом он написал в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.
Ситуация на Александровском направлении
Российские оккупационные войска проводят здесь интенсивные штурмовые действия. Хотя масштабные атаки на тяжелой технике ушли в прошлое, враг активно применяет БПЛА, артиллерию и малые пехотные группы. В свою очередь, Силы обороны Украины применяют тактику активной обороны. Когда это возможно и уместно – наступают, добиваются определенных успехов.
В ходе рабочей поездки встретился с командным составом армейского корпуса, а также 31-й и 67-й отдельных механизированных бригад.
Заслушал доклады командиров
- Были доклады командиров о текущей обстановке в зонах ответственности,
- состоянии обеспечения вооружением и военной техникой, в частности БПЛА, НРК, артиллерийскими боеприпасами.
- Особое внимание — ротации личного состава на линии боевого столкновения.
- Обсудили предложения по дальнейшему выполнению боевых задач и максимально эффективному уничтожению российских захватчиков.
"Поблагодарил воинов и их командиров за стойкость и мужество. Борьба продолжается. Слава Украине!" - добавил Сырский.
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