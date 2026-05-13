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Новости Фото Бои на Александровском направлении
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На Александровском направлении продолжаются интенсивные бои, — Сырский. ФОТОРЕПОРТАЖ

Александровское направление остается одним из самых горячих на фронте. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил этот район боевых действий в рамках очередной рабочей поездки.

Об этом он написал в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.

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Ситуация на Александровском направлении

Российские оккупационные войска проводят здесь интенсивные штурмовые действия. Хотя масштабные атаки на тяжелой технике ушли в прошлое, враг активно применяет БПЛА, артиллерию и малые пехотные группы. В свою очередь, Силы обороны Украины применяют тактику активной обороны. Когда это возможно и уместно – наступают, добиваются определенных успехов.

В ходе рабочей поездки встретился с командным составом армейского корпуса, а также 31-й и 67-й отдельных механизированных бригад.

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Сырский посетил одно из самых горячих направлений фронта
Сырский посетил одно из самых горячих направлений фронта
Сырский посетил одно из самых горячих направлений фронта
Сырский посетил одно из самых горячих направлений фронта

Заслушал доклады командиров

  • Были доклады командиров о текущей обстановке в зонах ответственности,
  • состоянии обеспечения вооружением и военной техникой, в частности БПЛА, НРК, артиллерийскими боеприпасами.
  • Особое внимание — ротации личного состава на линии боевого столкновения.
  • Обсудили предложения по дальнейшему выполнению боевых задач и максимально эффективному уничтожению российских захватчиков.

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"Поблагодарил воинов и их командиров за стойкость и мужество. Борьба продолжается. Слава Украине!" - добавил Сырский.

Автор: 

ВСУ (8301) Александр Сырский (1041)
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