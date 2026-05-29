Окупанти перестрілялися між собою на Олександрівському напрямку: "Мага" – "200", ваши, нах#й, задвухсотили пацана. И негр у меня, нах#й, трехсотый". ВIДЕО

Низький рівень підготовки, хаос у командуванні та повна відсутність взаємодії між підрозділами російських окупаційних військ продовжують призводити до регулярних втрат серед загарбників від власної ж зброї. Як повідомляє Цензор.НЕТ, чергове підтвердження розгрому окупантів через "дружній вогонь" (friendly fire) зафіксували українські військові розвідники.

Нове аудіоперехоплення, здобуте ГУР МО України, ілюструє реальний стан справ у підрозділах РФ на Олександрівському напрямку фронту.

Під час невдалого виходу на рубежі група загарбників, у складі якої перебували також іноземні найманці, потрапила під обстріл своїх же соратників. Результати цього хаосу емоційно підбиває московит із позивним "Сухой":

"Мага" – "200", ваши, нах#й, задвухсотили пацана, нах#й. Он не успел ещё сегодня дойти, нах#й, до позиции даже, нах#й. И негр у меня, нах#й, трёхсотый, нах#й", - звітує загарбник про ліквідацію одного бойовика та поранення темношкірого найманця.

У відповідь його колега по службі, окупант із позивним "Грифон", навіть не намагається виправдати артилеристів чи суміжників, а доволі вичерпно та традиційно для армії РФ описує причини "френдлі фаєру":

"Бывает такое, мужчины, бывает, бл#дь. Это называется, бл#дь, долбо#бы с одной стороны, долбо#бы с другой стороны", - резюмує загарбник.

Увага! Ненормативна лексика!

