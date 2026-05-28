Украинские военные взяли в плен иностранцев почти из 50 стран, которых завербовала РФ

В украинском плену в настоящее время находятся сотни иностранцев из более чем 48 стран мира, которых Россия привлекла к войне против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в Министерстве иностранных дел Украины.

Как Россия вербует иностранцев

В МИД сообщили, что для разоблачения российской системы вербовки создали специальный ресурс stoprussianrecruiters.org.

На сайте публикуют информацию о географии работы российских вербовщиков, схемах привлечения иностранцев и людях, которые работают в интересах Кремля в разных странах мира.

В внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия все активнее привлекает к войне граждан других государств – трудовых мигрантов, безработных и представителей социально уязвимых групп из стран Азии, Африки и Латинской Америки.

Для этого, по данным МИД, используются финансовые манипуляции, психологическое давление и обман.

Тысячи иностранцев воюют за РФ

В рамках государственного проекта Координационного штаба «Хочу жить» уже удалось установить личности более 28 тысяч иностранцев, подписавших контракты с вооруженными силами РФ.

По проверенным данным, по меньшей мере 5149 из них уже погибли.

В МИД заявили, что запуск нового проекта должен привлечь внимание международного сообщества, предупредить потенциальных жертв вербовки и помочь привлечь к ответственности причастных к отправке людей на войну.

РФ вербует людей даже через «русские дома»

Украинская сторона подчеркивает, что Россия системно строит сети вербовки за рубежом.

В частности, правоохранители недавно объявили подозрение международному наемнику Давору Савичичу – гражданину Боснии и Герцеговины и РФ, который, по данным следствия, пытал людей в Буче и возглавлял отряд «Волки».

Также, по данным Украины, Россия активно вербует людей в странах Африки, используя под видом трудоустройства агитацию к участию в войне.

Для этого Кремль использует даже дипломатические учреждения и культурные проекты. В частности, недавно Россия открыла так называемый «русский дом» в Республике Того.

По данным украинской стороны, под видом гуманитарной и культурной деятельности там распространяют российскую пропаганду и ведут скрытый набор местного населения в ряды армии РФ.

