Украинские военные взяли в плен иностранцев почти из 50 стран, которых завербовала РФ
В украинском плену в настоящее время находятся сотни иностранцев из более чем 48 стран мира, которых Россия привлекла к войне против Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в Министерстве иностранных дел Украины.
Как Россия вербует иностранцев
В МИД сообщили, что для разоблачения российской системы вербовки создали специальный ресурс stoprussianrecruiters.org.
На сайте публикуют информацию о географии работы российских вербовщиков, схемах привлечения иностранцев и людях, которые работают в интересах Кремля в разных странах мира.
В внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия все активнее привлекает к войне граждан других государств – трудовых мигрантов, безработных и представителей социально уязвимых групп из стран Азии, Африки и Латинской Америки.
Для этого, по данным МИД, используются финансовые манипуляции, психологическое давление и обман.
Тысячи иностранцев воюют за РФ
В рамках государственного проекта Координационного штаба «Хочу жить» уже удалось установить личности более 28 тысяч иностранцев, подписавших контракты с вооруженными силами РФ.
По проверенным данным, по меньшей мере 5149 из них уже погибли.
В МИД заявили, что запуск нового проекта должен привлечь внимание международного сообщества, предупредить потенциальных жертв вербовки и помочь привлечь к ответственности причастных к отправке людей на войну.
РФ вербует людей даже через «русские дома»
Украинская сторона подчеркивает, что Россия системно строит сети вербовки за рубежом.
В частности, правоохранители недавно объявили подозрение международному наемнику Давору Савичичу – гражданину Боснии и Герцеговины и РФ, который, по данным следствия, пытал людей в Буче и возглавлял отряд «Волки».
Также, по данным Украины, Россия активно вербует людей в странах Африки, используя под видом трудоустройства агитацию к участию в войне.
Для этого Кремль использует даже дипломатические учреждения и культурные проекты. В частности, недавно Россия открыла так называемый «русский дом» в Республике Того.
По данным украинской стороны, под видом гуманитарной и культурной деятельности там распространяют российскую пропаганду и ведут скрытый набор местного населения в ряды армии РФ.
вони своїм країнам по цимбалах, а кацапам тим паче - необмінні голодні роти і не більше.