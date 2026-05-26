В Узбекистані чоловіка засудили за участь у війні проти України на боці РФ

Суд міста Термез в Узбекистані виніс вирок 30-річному громадянину, який брав участь у війні Росії проти України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Gazeta.uz.

Що відомо про справу

За даними суду, у 2022 році чоловік поїхав до Росії на заробітки та працював у хлібопекарському цеху в Московській області.

У 2023 році його затримали у Воронежі разом зі знайомим після того, як у автомобілі виявили наркотики. Згодом суд у РФ засудив громадянина Узбекистану до 9 років позбавлення волі.

Підсудний заявив, що під час перебування у колонії на нього чинили психологічний та фізичний тиск, щоб він підписав контракт із Міноборони РФ.

Як чоловік опинився на фронті

У серпні 2025 року чоловік уклав контракт та разом з іншими ув’язненими пройшов військову підготовку у Нижньому Новгороді.

За його словами, він займався доставкою продовольства російським військовим на фронті в Україні.

У листопаді 2025 року під час атаки дронів він отримав поранення рук та ніг. Після лікування в окупованому Луганську його знову направили до військової частини.

У січні 2026 року чоловік утік під час перевезення до госпіталю в Бєлгороді та згодом повернувся до Узбекистану за допомогою посольства.

Що вирішив суд

Підсудний також заявив, що після підписання контракту російська сторона забрала його паспорт, а обіцяні виплати та громадянство РФ він не отримав.

Суд визнав його винним у найманстві та вербуванні.

Чоловіку призначили покарання у вигляді 4 років і 6 місяців обмеження волі з відбуванням за місцем проживання.

