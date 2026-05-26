РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10825 посетителей онлайн
Новости Вербовка Россией
498 2

В Узбекистане мужчину осудили за участие в войне против Украины на стороне РФ

В Узбекистане мужчину осудили за участие в войне против Украины на стороне оккупантов

Суд города Термез в Узбекистане вынес приговор 30-летнему гражданину, участвовавшему в войне России против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Gazeta.uz.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно о деле

По данным суда, в 2022 году мужчина уехал в Россию на заработки и работал в хлебопекарном цехе в Московской области.

В 2023 году его задержали в Воронеже вместе со знакомым после того, как в автомобиле обнаружили наркотики. Впоследствии суд в РФ приговорил гражданина Узбекистана к 9 годам лишения свободы.

Подсудимый заявил, что во время пребывания в колонии на него оказывали психологическое и физическое давление, чтобы он подписал контракт с Минобороны РФ.

Читайте: Украина запустила сайт для разоблачения вербовки иностранцев в армию РФ

Как мужчина оказался на фронте

В августе 2025 года мужчина заключил контракт и вместе с другими заключенными прошел военную подготовку в Нижнем Новгороде.

По его словам, он занимался доставкой продовольствия российским военным на фронте в Украине.

В ноябре 2025 года во время атаки дронов он получил ранения рук и ног. После лечения в оккупированном Луганске его снова направили в воинскую часть.

В январе 2026 года мужчина сбежал во время перевозки в госпиталь в Белгороде и впоследствии вернулся в Узбекистан с помощью посольства.

Читайте также: Минобороны РФ вербует студентов в войска беспилотных систем в университетах оккупированного Донбасса

Что решил суд

Подсудимый также заявил, что после подписания контракта российская сторона забрала его паспорт, а обещанные выплаты и гражданство РФ он не получил.

Суд признал его виновным в наемничестве и вербовке.

Мужчине назначили наказание в виде 4 лет и 6 месяцев ограничения свободы с отбыванием по месту жительства.

Читайте: В Перу начали масштабное расследование вербовки граждан в армию РФ

Автор: 

суд (24722) Узбекистан (97) вербовка (323) наемник (348) война в Украине (8336)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нормально... Втратив роботу. Втратив паспорт. Пішов воювать. Отримав поранення, не отримав грошей. Приїхав додому - і в тюрму потрапив...
Одні "пазитивчики"...
показать весь комментарий
26.05.2026 17:05 Ответить
Бідний узбєк .
показать весь комментарий
26.05.2026 17:52 Ответить
 
 