В Узбекистане мужчину осудили за участие в войне против Украины на стороне РФ

Суд города Термез в Узбекистане вынес приговор 30-летнему гражданину, участвовавшему в войне России против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Gazeta.uz.

Что известно о деле

По данным суда, в 2022 году мужчина уехал в Россию на заработки и работал в хлебопекарном цехе в Московской области.

В 2023 году его задержали в Воронеже вместе со знакомым после того, как в автомобиле обнаружили наркотики. Впоследствии суд в РФ приговорил гражданина Узбекистана к 9 годам лишения свободы.

Подсудимый заявил, что во время пребывания в колонии на него оказывали психологическое и физическое давление, чтобы он подписал контракт с Минобороны РФ.

Как мужчина оказался на фронте

В августе 2025 года мужчина заключил контракт и вместе с другими заключенными прошел военную подготовку в Нижнем Новгороде.

По его словам, он занимался доставкой продовольствия российским военным на фронте в Украине.

В ноябре 2025 года во время атаки дронов он получил ранения рук и ног. После лечения в оккупированном Луганске его снова направили в воинскую часть.

В январе 2026 года мужчина сбежал во время перевозки в госпиталь в Белгороде и впоследствии вернулся в Узбекистан с помощью посольства.

Что решил суд

Подсудимый также заявил, что после подписания контракта российская сторона забрала его паспорт, а обещанные выплаты и гражданство РФ он не получил.

Суд признал его виновным в наемничестве и вербовке.

Мужчине назначили наказание в виде 4 лет и 6 месяцев ограничения свободы с отбыванием по месту жительства.

