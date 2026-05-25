Украина запустила сайт для разоблачения вербовки иностранцев в армию РФ
Украина запустила сайт StopRussianRecruiter.org для разоблачения российской системы вербовки иностранцев в армию РФ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
Что известно о платформе
Сайт создали Координационный штаб и Министерство иностранных дел Украины.
На платформе будут публиковать информацию о схемах и масштабах вербовки, географии работы российских вербовщиков, а также о лицах, работающих в интересах РФ в разных странах.
В Коордштабе заявили, что Россия активно привлекает к войне граждан других государств, в частности трудовых мигрантов, безработных и представителей социально уязвимых групп населения.
Для этого, по данным украинской стороны, используют обман, психологическое давление и финансовые манипуляции.
Сколько иностранцев воюют за РФ
По данным проекта "Хочу жить", контракты с армией РФ уже подписали более 28 тысяч иностранцев из 48 стран мира.
По меньшей мере 5149 из них погибли.
Также сообщается, что в украинском плену находятся сотни иностранцев, воевавших на стороне России.
