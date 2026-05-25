РФ завербовала почти 3 тысячи африканцев на войну против Украины

По состоянию на май 2026 года Россия завербовала для войны против Украины не менее 2965 граждан из 36 африканских стран.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом журналистам сообщила директор Департамента Африки и региональных африканских организаций МИД Украины Любовь Абравитова.

Что известно о вербовке

По словам дипломата, африканцы воюют или воевали в составе российской армии против Украины.

"Ситуация довольно сложная. По данным Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, по состоянию на 1 мая 2026 года по меньшей мере 2965 граждан 36 африканских государств воюют или воевали в составе российской армии против Украины", – заявила Абравитова.

Она добавила, что реальное количество завербованных может быть больше.

Среди основных стран, откуда РФ вербует людей, дипломатка назвала Кению, Египет, Камерун, Гану, Нигерию и Уганду.

Сколько иностранцев планирует привлечь РФ

По словам представительницы МИД, в 2026 году российское командование планирует привлечь 18,5 тысячи иностранцев.

"Динамика крайне тревожна: на 2026 год российское командование планирует привлечь 18 500 иностранцев. Россия использует различные механизмы вербовки – от введения в заблуждение обещаниями "бесплатных стипендий" до рекрутинга через религиозные структуры", – сообщила Абравитова.

Что говорит украинская сторона

В МИД отмечают, что Украина работает с отдельными странами Африки для противодействия вербовке.

В качестве примера Абравитова привела сотрудничество с Ганой после визита министра иностранных дел этой страны.

В то же время в Нигерии, несмотря на значительное количество завербованных, по словам дипломата, пока отсутствует системная политическая реакция.

В МИД также считают, что из-за масштабной вербовки иностранцев во многих странах Африки начинают иначе воспринимать Россию.

"Во многих странах приходит понимание, что российская "вторая армия мира" не может справиться с Украиной и нуждается в дополнительных людских ресурсах", – заявила Абравитова.

