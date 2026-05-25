РФ завербовала почти 3 тысячи африканцев на войну против Украины
По состоянию на май 2026 года Россия завербовала для войны против Украины не менее 2965 граждан из 36 африканских стран.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом журналистам сообщила директор Департамента Африки и региональных африканских организаций МИД Украины Любовь Абравитова.
Что известно о вербовке
По словам дипломата, африканцы воюют или воевали в составе российской армии против Украины.
"Ситуация довольно сложная. По данным Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, по состоянию на 1 мая 2026 года по меньшей мере 2965 граждан 36 африканских государств воюют или воевали в составе российской армии против Украины", – заявила Абравитова.
Она добавила, что реальное количество завербованных может быть больше.
Среди основных стран, откуда РФ вербует людей, дипломатка назвала Кению, Египет, Камерун, Гану, Нигерию и Уганду.
Сколько иностранцев планирует привлечь РФ
По словам представительницы МИД, в 2026 году российское командование планирует привлечь 18,5 тысячи иностранцев.
"Динамика крайне тревожна: на 2026 год российское командование планирует привлечь 18 500 иностранцев. Россия использует различные механизмы вербовки – от введения в заблуждение обещаниями "бесплатных стипендий" до рекрутинга через религиозные структуры", – сообщила Абравитова.
Что говорит украинская сторона
В МИД отмечают, что Украина работает с отдельными странами Африки для противодействия вербовке.
В качестве примера Абравитова привела сотрудничество с Ганой после визита министра иностранных дел этой страны.
В то же время в Нигерии, несмотря на значительное количество завербованных, по словам дипломата, пока отсутствует системная политическая реакция.
В МИД также считают, что из-за масштабной вербовки иностранцев во многих странах Африки начинают иначе воспринимать Россию.
"Во многих странах приходит понимание, что российская "вторая армия мира" не может справиться с Украиной и нуждается в дополнительных людских ресурсах", – заявила Абравитова.
Тут,в пріоритеті- перевести гроші на західні,чи арабські банки на особисті рахунки.
Вперше у своїй історії Росія намагається вести велику війну без повномасштабної мобілізації. Росія створила "воєнну економіку, але не воєнне суспільство", захищаючи більшість громадян від жертв, пов'язаних із війною, і, водночас, платячи добровольцям за участь у бойових діях.
Але така модель оплати, а не примусу росіян до війни, стає нестійкою. Якщо путін хоче продовжувати війну, масовий призов може зрештою стати неминучим", - пише Telegraph, і нагадує, що коли путін оголосив про часткову мобілізацію 300 000 чоловіків у вересні 2022 року після невдач Росії на полі бою, сотні тисяч людей втекли з країни.
Ширша мобілізація кардинально змінила б баланс війни, особливо враховуючи проблеми України з набором військ та значно меншу чисельність населення, вважає аналітик британського видання. Але це могло б спрацювати лише за умови, що Кремль скасує багато свобод, які росіяни здобули після розпаду Радянського Союзу: право вільно володіти активами, вибирати роботу та залишати країну.
Але попри те, що серед еліти та населення зростає невдоволення, більшість аналітиків вважають, що якщо реальна загроза режиму путіна все ж таки виникне, вона походитиме з його близького оточення, а не з вулиці.